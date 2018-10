Hömpölyög a migránsáradat

Folytatjuk az utunkat, nem megyünk innen el addig, amíg mindenkit nem engednek át. Együtt akarunk átmenni, nők és férfiak. Miért nem akarnak befogadni? Minden hazugság, nem hisszük el, amit a mexikói hatóságok mondanak. Tovább akarunk menni és dolgozni akarunk, mi őszinte emberek vagyunk és tiszteletet érdemlünk . – mondja az egyik migráns, Julisa Flores.

A mexikói-guatemalai határon lévő hidat elfoglalták a közép-amerikai migránsok. Voltak, akik csónakokkal akartak átjutni a mexikói oldalra (5219WD). Arizonában közben az amerikai elnök megköszönte a Közép-Amerikai országnak, hogy megpróbálják feltartóztatni a migránsokat.

Most úgy tűnik, hogy Mexikó megállította a menetet. Nagyon hálásak vagyunk azért, amit Mexikó tesz, mindenki látja mi történik most. Megállították – mondta Donald Trump.

Mexikóban az amerikai külügyminiszter tárgyalt a kormánnyal és elismeréssel szólt a határon megsérült mexikói rendőrök munkájáról. Mike Pompeo szerint Mexikó 500 szövetségi ügynököt küldött a guatemalai határra, hogy megállítsa a hondurasi migránsok ezreit.

Szerettem volna kifejezni szimpátiámat. Négy rendőr sérült meg eddig, erről szólnak a jelentések. Nem tudjuk, mennyire komolyak a sérüléseik, de szeretném kifejezni szimpátiámat annak a négy rendőrnek. Ez bizonyítéka annak, hogy mi is folyik valójában: egy nagy csoport a karaván első vonalába tolja a nőket és gyerekeket, pajzsként használva őket egész végig. Ez egy szervezett dolog, hogy átjussanak és megsértsék Mexikó szuverenitását. Mi felkészültünk arra, hogy segítsük a döntéseket, amiket Mexikó hoz a tekintetben, hogy hogyan is reagál erre a nagyon komoly és fontos kérdésre – nyilatkozta Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter. A mexikói elnök arra szólította fel a migránsokat, hogy törvényes úton próbáljanak meg bejutni Mexikóba ahelyett, hogy köveket dobálnának a határőrök felé.

A karavánban lévő emberek kérelmezhetik a belépést a törvényeink és a nemzetközi jog által létrehozott csatornákon keresztül. Mint minden szuverén állam Mexikó nem engedi és nem is fogja engedni, hogy bárki is a területére lépjen illegálisan, különösen nem erőszakos úton. Az erőszakos úton való betörés az országunkba nem csak, hogy a szuverenitásunkat sérti, de a többi migránst is veszélyezteti, különösen a gyerekeket, nőket és időseket . mondta Enrique Pena Nieto mexikói elnök. Hondurasban a first lady bejelentette: a kormány azon dolgozik, hogy visszavigyék a hondurasi állampolgárokat.

A hondurasi kormány mély sajnálatát fejezi ki a humanitárius válság miatt, amit bűnügyi és politikai szándékok motiváltak, hamis ígéretek és hamis kifogások indították útnak hondurasiak százait – fejezte ki sajnálatát Ana Garcia hondurasi first lady.

Donald Trump amerikai elnök a héten beszélt arról, hogy lezárhatja az Egyesült Államok déli határát, és odavezényli a katonaságot, ha Mexikó nem állítja meg az Egyesült Államok felé tartó menekülteket Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból. Az amerikai elnök azzal is megfenyegette az országokat, hogy megvonja tőlük az amerikai segélyeket.