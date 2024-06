Hölvényi György: A magyarok olyan Európát akarnak, ahol a partiumi, erdélyi, székelyföldi, magyarországi polgárok otthon érzik magukat

Az RMDSZ elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Romániában a június 9-i választásokon magas részvétel várható. Az erdélyi magyarok európai képviselete ezért szerinte most azon múlik: megértik-e, hogy nemcsak saját magukért, hanem az egész közösségükért is felelősek, voksuk nem magánügy.

A KDNP alelnöke szerint két évtizedes tagság után most már ideje, hogy Kelet-Közép-Európa is megfelelő befolyást tudjon gyakorolni az Európai Unióban és véget kell vetni a kettős mércének a régi és új tagállomok között. Úgy értékelt: mindezek eléréséhez fontos az összefogás, a magyar érdek képviselete az Európai Parlamentben (EP).

