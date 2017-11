„Hollywoodban minden nőt zaklattak már”

Először Jared Kushnert, Donald Trump vejét fogják pénzmosás miatt megvádolni, majd utána következik Donald Trump is – ezt Howard Dean, a Demokrata Párt volt elnöke közölte a Raw Material nevű, magát progresszívként meghatározó hírportálnak. Előzőleg az NBC televízió arról adott hírt, hogy elegendő bizonyíték gyűlt össze Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó és fia megvádolására. A vádemelésekre az amerikai választásba történt állítólagos orosz beavatkozás vizsgálata következményeként kerül sor.

A francia határon is átgyűrűzött a katalán válság – olvasható a brit Sunday Express honlapján. A dél-franciaországi Perpignan városában 2 ezren vonultak föl, és követeltek referendumot a francia katalán területek függetlenségéről. Az aktivisták a Spanyolországból és Franciaországból kiváló területeken együtt hoznák létre a független katalán államot.

Michelle Pfeiffer összes hollywoodi női ismerősét molesztálták már – írta a Refinery29.com New York-i központú, nőknek készített hírportál. Az amerikai színésznő azt közölte, hogy a szexuális zaklatás sokkal elterjedtebb az amerikai filmipar fővárosában, mint azt eddig bárki gondolta. Eddig nem beszéltek erről, de most a felszínre kerül – mondta Pfeiffer, aki egyben optimista is a Harvey Weinstein filmproducer ügyeivel elindult folyamat lehetséges pozitív hatása miatt.