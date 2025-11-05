Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 05. Szerda Imre napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Hollik István: A baloldali térnyerés következményei előre borítékolhatók: növekvő bűnözés, menekülő középosztály, elszabaduló antiszemitizmus és a rend helyét átvevő káosz

2025. november 05., szerda 15:56 | Origo
New York Hollik István Izrael-ellenes szélsőbaloldali politikus

Hollik István fideszes parlamenti képviselő szerint aggasztó, hogy New York élére egy olyan Izrael-ellenes, szélsőbaloldali politikus került, aki a programjában adóemeléseket, rendőrség-leépítést és migrációtámogatást hirdet. Hollik István úgy véli, hogy a tengerentúli történés intő példa arra, milyen is az, amikor a baloldal hatalomra jutva, adókat, megszorításokat, káoszt és gyűlöletet hoz magával.

  • Hollik István: A baloldali térnyerés következményei előre borítékolhatók: növekvő bűnözés, menekülő középosztály, elszabaduló antiszemitizmus és a rend helyét átvevő káosz

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A közösségi oldalán Hollik István, a Fidesz országgyűlési képviselője arról ír, hogy New Yorkban most először történt meg, hogy egy szélsőbaloldali, Hamász-szimpatizáns politikus lett a város polgármestere. Bejegyzésében a fideszes parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy Amerika gazdasági központját most egy Izrael-ellenes, radikális kommunista vezeti, aki programjában a baloldali eszmék legveszélyesebb elemeit hirdeti meg. Új adók a középosztályra, a rendőrség forrásainak elvonása, állami kontroll az ingatlanpiac felett, Izrael bojkottja, és az illegális migráció támogatása” – sorolta Hollik István a frissen megválasztott amerikai polgármester terveit.  A fideszes politikus szerint a baloldali térnyerés következményei előre borítékolhatók: növekvő bűnözés, menekülő középosztály, elszabaduló antiszemitizmus és a rend helyét átvevő káosz. Hozzátette, hogy a baloldali kormányzás mindig ugyanabba a hibába esik, aminek végül a hétköznapi emberek fizetik meg az árát.

Ahogy mindig, most is a rendes emberek isszák meg a baloldali kísérletezés levét” – írta Hollik István, aki szerint bár az eset az Egyesült Államokban történt, a tanulság Magyarországra is érvényes: Ha a szélsőbaloldal hatalomra kerül, mindig ugyanaz történik – adók, megszorítások, káosz, gyűlölet és anarchia.” A Fidesz politikusa a bejegyzésében ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel szemben a rend, a béke és a józan ész oldalán áll, és a kormány célja, hogy ez így is maradjon. Nekünk, magyaroknak éppen ezért kell erősnek maradnunk. Mi a rend, a béke és a józan többség oldalán állunk. Magyarország a józan ész szigete – és az is marad, ha rajtunk múlik” – fogalmazott Hollik István.

Fotó: MTI

 

További híreink

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Reagált Orbán Viktor az ukrán elnök vádjaira: „Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának” + videó

Kiderült Vilmos herceg kinek az oldalán áll András herceg ügye kapcsán

Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Elfeledett magyar szavak kvíz - vajon te tudod, melyik mit jelent?

Hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma, már pontosan tudni, kik ők

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Ettől a trükktől lesz mennyei az édesburgonya – és csak pár perc az egész!

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Szoboszlai, a csapatember

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert
2
Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma
3
Megsérült a magyar válogatott kapusa
4
Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról
5
Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban + videó
6
Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó
7
A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról
8
Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelenszkij támadására + videó
9
Szoboszlai, a csapatember
10
Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!