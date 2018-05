Hollandia és Ausztrália nemzetközi eljárással fenyegeti Oroszországot

Oroszország a felelős a maláj légitársaság utasszállítójának lelövéséért – ezt állapította meg a holland és ausztrál kormány, amelyek hivatalosan is a nemzetközi jog megsértésével vádolják Oroszországot. Az ausztrál és a holland külügyminiszter közös közleménye azzal is fenyegeti Moszkvát, hogy a nemzetközi büntetőtörvényszék elé viszik az ügyet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Oroszország azonban továbbra is vehemensen tagadja, hogy bármi köze lenne ahhoz, hogy 2014-ben Ukrajna felett lelőtték a malajziai légitársaság járatát 298 emberrel a fedélzeten. Szerintük ukrán vadászgépek lőtték le az utasszállítót, bár erre bizonyítékuk nincs. Annak ellenére állítják ezt, hogy az elmúlt években több vizsgálat is megállapította, hogy a gépet eltaláló BUK típusú rakétát csak az orosz hadsereg használja. Ráadásul megvan a rakéta roncsa is, amelynek felségjelzéséből az is kiderül, hogy az orosz hadsereg melyik légelhárító egysége használta.

„Tüzetesebben kell tanulmányozni a holland jelentést, hogy részt vegyünk a nyomozásban. Meg fogjuk vizsgálni a benne foglalt megállapításokat” – ezt mondta csütörtökön Vlagyimir Putyin, orosz elnök, miután fogadta Emmanuel Macron francia elnököt, aki nyilvánosan kérte együttműködésre a nyomozásban.

„Szerintem konstruktívabban kéne hozzáállni Oroszországnak a nyomozáshoz, hogy végre kiderüljön az igazság” – mondta a francia elnök.

Oroszország Kelet-Ukrajnában évek óta pénzeli és fegyverrel látja el az orosz szakadárokat. Vlagyimir Putyin már azt is elismerte, hogy vannak nem hivatalos orosz katonai egységek Ukrajna területén. Az orosz hadsereg rakétája is rajtuk keresztül juthatott el Ukrajnába, amellyel lelőtték a malajziai légitársaság repülőgépét. A tragédiában főleg holland és ausztrál állampolgárok haltak meg.