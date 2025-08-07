Keresés

Külföld

Hőhullámtól szenvednek a rénszarvasok Finnországban

2025. augusztus 07., csütörtök 10:23 | MTI

Hetek óta tartó hőhullámtól szenvednek a rénszarvasok Finnországban.

  Hőhullámtól szenvednek a rénszarvasok Finnországban

"Nem képesek megfelelően szabályozni a testhőmérsékletüket és túlhevülnek. Néhány egyed el is pusztult" - ismertette Anne Ollila, a finn rénszarvastartók egyesületének elnöke.

Finnországban az utóbbi hetekben 22 egymást követő napon ment fel a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé. A Helsinki Meteorológiai Intézet szerint a feljegyzések 1961-es kezdete óta ez volt a leghosszabb helyi hőhullám. A sarkvidéki Rovaniemiben, amelyet a Mikulás hivatalos otthonaként reklámoznak, kedden 26 Celsius-fokot mértek.

Ollila felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben a rénszarvasok kevésbé tudnak elmenekülni a ragadozók, így például a farkasok elől. Emellett az állatok nyáron egyre gyakrabban lakott területen keresnek menedéket a böglyök és a szúnyogok elől, ahelyett, hogy az árnyékos erdőkben maradnának. Nem ritka, hogy egy-egy rénszarvas így a lakóházak kertjébe is betéved - tette hozzá.

A sarkvidék a klímaváltozás miatt gyorsabban melegszik fel a világ más régióinál. Szakemberek arra számítanak, hogy a hőhullámok még gyakoribbak, hosszabbak és melegebbek lesznek a következő években.

MTI

