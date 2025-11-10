Keresés

Külföld

„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

2025. november 10., hétfő 14:13 | Hír TV

Menczer Tamás olyan videót tett közzé, amely a józan ész és a nemzeti érdek arcul csapása. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lényegében nyíltan megfenyegette Magyarország energiaellátását azzal, hogy megtalálják a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon. Ez már az európai Ukrajna?

  • „Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

