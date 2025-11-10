„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje
2025. november 10., hétfő 14:13
| Hír TV
Menczer Tamás olyan videót tett közzé, amely a józan ész és a nemzeti érdek arcul csapása. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lényegében nyíltan megfenyegette Magyarország energiaellátását azzal, hogy megtalálják a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon. Ez már az európai Ukrajna?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.