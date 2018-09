Hódít a radikális iszlám a fiatal francia muszlimok körében

Egyre több radikális tartalmat keresnek a francia muszlim fiatalok az interneten. Az egyik liberális agytröszt felmérése szerint egyes hitszónokok a leginkább követett internetes politikai szereplők közé is bekerültek.

Egyre több fiatal francia muszlim keresi fel a radikális iszlám honlapjait és más digitális csatornáit. Ez derül ki az egyik francia liberális agytröszt tanulmányából. A szervezet több mint 200 könyvet nézett át, körülbelül 60 interjút készített és 250 fatwat, vagyis a vallási vezetők által kiadott iszlám jogi állásfoglalást elemzett.

„A közösségi médiában azokat látjuk leginkább, akik azt mondhatják, amit akarnak, akik nem erőszakos emberek, akik nem diszkriminációra vagy antiszemitizmusra szólítanak fel, legalábbis már nem. De van egy ultraortodox látásmódjuk és úgy vélik, hogy a francia társadalom alapvetően tisztátalan” – magyarázta Hakim El Karoui, a Montaigne Intézet kutatási igazgatója.

Az intézet felmérése szerint jó néhány muszlim hitszónok került be a leginkább követett internetes politikai szereplők közé. De a mindennapokban is egyre több sharia barát szolgáltatás és halal vagyis az iszlám jog által engedélyezett termék érhető el Franciaországban.

„Tudjuk, hogy odakint többen észlelik, hogy hogyan is nyer teret az úgynevezett etikus, halal, iszlám, sharia-barát életstílus. Ami azt jelenti, hogy elkülönítünk és úgy ajánlunk különböző termékeket. Most már van halal körömlakk, vannak halal szolgáltatások, mint a BlaBlaCar vagy halal Airbnb. De mit is jelent ez? Elkülöníti a nem muszlim és muszlim franciákat egymástól, elkülöníti a nőket és férfiakat a muszlim közösségben” – mutatott rá a kutatási igazgató.

A tanulmány arra a konklúzióra jut, hogy a mérsékelt muszlimoknak kellene teret nyernie a közösségen belül, hogy megmutassák a vallásuk másik oldalát is.