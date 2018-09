Hivatalos: Manfred Weber indul a Néppárt csúcsjelölti tisztségéért

2018. SZEPTEMBER 4., KEDD KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT: MÁRCIUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZETET. HIDVÉGHI BALÁZS: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI SZERVEZETEK A SARGENTINI-JELENTÉSSEL AKARNAK BOSSZÚT ÁLLNI MAGYARORSZÁGON. BETEGELLÁTÁSI VÁLSÁGHELYZET VAN AZ MSZP SZERINT, A PÁRT FELSZÓLÍTOTTA A KORMÁNYT, HOGY STADIONÉPÍTÉS HELYETT A KÓRHÁZAKRA KÖLTSÖN. RÉTVÁRI BENCE: KÓRHÁZREFORMOT TERVEZ A KORMÁNY A HATÉKONY GAZDÁLKODÁS ÉS A VALÓS TELJESÍTMÉNY SZERINTI FINANSZÍROZÁS MAGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. DUPLA BÉRREL TARTANÁ MEG ORVOSAIT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYA, A NÕVÉREK TÚLÓRAPÉNZT KAPHATNAK. RESZASZ-ELNÖK: A KÓRHÁZSZÖVETSÉG MÁR HAT ÉVE JELEZTE, HOGY NEM FELELNEK MEG A KÓRHÁZAK A SZEMÉLYI MINIMUM FELTÉTELEKNEK MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. MNB: VERSENYKÉPESSÉGI KÉRDÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ OKTATÁS HELYZETE. TÍZEZER FORINT ÉRTÉKÛ ADOMÁNYAL SEGÍT FÉLEZER ÓVODÁBA INDULÓ GYERMEKET AZ ÖKOMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET. AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÉ VISZI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT A FIDESZ. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖKÖT VÁLASZTOTTA VEZETÕJÉNEK AZ LMP PARLAMENTI FRAKCIÓJA. MABISZ: A TAVALYINÁL KEVESEBB KÁRT OKOZTAK AZ IDEI NYÁRI VIHAROK. MNB: OKTÓBER 31-IG LEHET A 2017 ELÕTT KIBOCSÁTOTT EZER FORINTOSOKKAL FIZETNI. CIVIL SZERVEZETEK A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT SÜRGETIK MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. NÉMET BELÜGYMINISZTER: TOVÁBBRA SINCS TARTÓS MEGOLDÁS A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER-JELÖLT: SZLOVÉNIA NEM BONTJA LE A KERÍTÉST HORVÁTORSZÁGGAL KÖZÖS HATÁRÁN. BREXIT-ÜGYI MINISZTER: NAGY BRITANNIA FELKÉSZÜLT A MEGEGYEZÉSSEL ÉS A MEGEGYEZÉS NÉLKÜLI BREXITRE IS. PÁRTOK FELETTI BALOLDALI MOZGALOM INDULT NÉMETORSZÁGBAN, A SZERVEZÕDÉSNEK SZÁZEZERNÉL IS TÖBB ALAPÍTÓ TAGJA VAN. AGRESSZIÓNAK NEVEZTE OROSZORSZÁG DONYEC-MEDENCEI TEVÉKENYSÉGÉT SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR. OSDH: AZ OROSZ LÉGIERÕ ÚJRAKEZDTE A LÁZADÓK ELLENÕRZÉSE ALATT ÁLLÓ, SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNY ELLENI LÉGITÁMADÁSOKAT, LEGKEVESEBB 13-AN MEGHALTAK. NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGET KAP BRAZÍLIA A TÛZ MARTALÉKÁVÁ VÁLT RIÓI NEMZETI MÚZEUM ÜGYÉBEN. ROBBANÓANYAGOK KAPTAK LÁNGRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYIPTOMI NAGYKÖVETSÉGÉNÉL, KAIRÓBAN, A RENDÕRSÉG LETARTÓZTATTA A GYANÚSÍTOTTAT. NEM SIKERÜLT ELNÖKÖT VÁLASZTANIA AZ ÚJ IRAKI PARLAMENTNEK, MIUTÁN SZÁMOS CSOPORT BOJKOTTÁLTA AZ ÜLÉST. A VENEZUELAI KORMÁNY SZERINT AZ ORSZÁG MIGRÁCIÓS TENDENCIÁI NORMÁLISAK. TÖBB, MINT EGYMILLIÓNYIAN VETTEK RÉSZT A NEW YORK BROOKLYN NEGYEDÉBEN RENDEZETT KARIBI KARNEVÁLON. LEOMLOTT EGY AUTÓPÁLYAHÍD INDIÁBAN, A BALESETBEN KILENCEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. LEGKEVESEBB HÉT EMBER MEGHALT, TÖBB MINT 200 MEGSÉRÜLT AZ UTÓBBI 25 ÉV LEGERÕSEBB TÁJFUNJÁNAK PUSZTÍTÁSAIBAN, JAPÁNBAN. LOVASKOCSINAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A NÓGRÁD MEGYEI BÁTONYTERENYÉNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. FELBORULT EGY SÓDERT SZÁLLÍTÓ KAMION AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA RÖSZKE FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEDÕLT EGY ÉPÜLETRÉSZ A PEST MEGYEI FELSÕPAKONYBAN, EGY GYEREK ÉLETÉT VESZTETTE. MUSTGÁZMÉRGEZÉSBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY FÉRFI A SOMOGY MEGYEI KÁNYÁN. TANÚKIHALLGATÁSOKKAL FOLYTATÓDOTT A 185 MILLIÓ FORINT VAGYONI HÁTRÁNYT OKOZÓ SZEGEDI VADASPARK JÁTSZÓTERÉNEK ÜGYE A BÍRÓSÁGON. NÉGY ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTOTT LÕFEGYVERT ÉS MINTEGY SZÁZ LÕSZERT TALÁLTAK EGY DOMBÓVÁRI FÉRFINÁL, A RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE.