Külföld

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

2025. november 23., vasárnap 14:15 | MTI
Ursula von der Leyen Béketerv Háborúpártiak Brüsszeli buborék Valóságvesztés

Ismerik azt a jelenetet, amikor a gyerek toporzékolva követeli, hogy ő legyen a főnök a homokozóban, miközben a felnőttek már régen eldöntötték, hogy indulás haza? Pontosan ezt a Rejtő Jenő-i abszurditást adta elő vasárnap Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke közleményben tudatta a világgal: bármilyen béketervnek "tükröznie kell az EU központi szerepét". A bökkenő csak annyi, hogy a béketervet Washingtonban és Moszkvában írják, és Brüsszelnek maximum a számla kifizetését szánják.

  • Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Ursula von der Leyen vasárnapi közleménye a politikai kétségbeesés segélykiáltása. Az Európai Bizottság elnöke érzékeli, hogy a történelem vonata kifut az állomásról, ő pedig ott maradt a peronon a 135 milliárd eurós csekkjével és a háborús retorikájával.

 A "központi szerep" illúziója

 A kijelentés, miszerint a béketervnek "maradéktalanul tükröznie kell az Európai Unió központi szerepét", a józan ész (Stratégia 5) elleni merénylet. Milyen központi szerep? Az EU eddig csak egy dolgot tett: finanszírozta a háborút és tönkretette a saját gazdaságát a szankciókkal. Most, amikor a felnőttek (Washington és Moszkva) leülnek térképet rajzolni, Brüsszel hirtelen észbe kapott, hogy kimaradt a játékból.

Ursula von der Leyen (VDL) követelései ("nem lehet határokat erőszakkal megváltoztatni", "nem lehetnek korlátozások a hadseregre") nyíltan szembemennek a 28 pontos amerikai béketervvel. Ez azt bizonyítja, hogy Brüsszel nem a békében érdekelt, hanem a saját kudarcos stratégiájának igazolásában. Ha létrejön a megegyezés az USA és az oroszok között, VDL politikai hagyatéka a kukában landol.

 Menekülés előre: Irány az EU-tagság!

 A Bizottság elnöke nem állt meg a békefeltételek szabotálásánál. Újra előhúzta a kalapból Ukrajna uniós csatlakozását, mint a "béke zálogát". Ez a kútmérgezés minősített esete. Miközben Kijevben dőlnek a korrupciós csontvázak, és "Ali Baba" módszereivel lopják el a segélyeket, VDL ezt a maffiaállamot akarja integrálni az európai piacba és védelmi iparba.

Gyerekek pajzsként

Végezetül, a legcinikusabb húzás: VDL az elrabolt ukrán gyermekek ügyét emelte a napirend élére. Félreértés ne essék: minden gyermek hazatérése fontos. De amikor egy politikus, aki eddig fegyvereket és háborút követelt, hirtelen a gyermekekkel takarózik, az gyanús. Ez az érzelmi zsarolás eszköze, amivel megpróbálja morális magaslatra pozicionálni magát, miközben a politikai hajója süllyed.

Ursula von der Leyen üzenete világos: inkább folytatná a reménytelen háborút az utolsó ukránig (és az utolsó európai euróig), mintsem beismerje, hogy a stratégiája megbukott. Szerencsére a döntés már nem az ő kezében van.

Forrás: MTI

Fotó: Hans Lucas via AFP

