Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó

Az illegális bevándorlók nyíltan rátámadtak a Hír TV stábjára, akik éppen a migrációs helyzetről forgattak. Ez a brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban.
Éles ellentmondásba került a Tisza Párt az idősügyi politikában: a pártvezér, Magyar Péter most emelést ígér a nyugdíjasoknak, miközben korábban büdösnek nevezte őket. Emellett a párt bizalmasa, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj eltörlését javasolja.
Az Egyesült Államok elnöke a konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása után radikális lépésre szánta el magát, rendeletet írt alá, amely terrorszervezetté minősíti az Antifát. A példát követve Orbán Viktor is lépéseket tesz az Antifa ellen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Európai Parlament jogi bizottsága úgy döntött, hogy nem függeszti fel Ilaria Salis mentelmi jogát. Az EP-képviselő, akit azért köröznek, mert viperával és kalapáccsal támadott meg ártatlan embereket, most a brüsszeli mentesség mögé bújhat. A döntés megkérdőjelezi az európai jogállam működését.
Az egyre súlyosbodó biztonsági helyzetről árulkodó hírek érkeztek Belgiumból. Egy flamand városban három ember életét vesztette egy késeléses támadásban, miközben a brüsszeli régióban a hatóságok a megelőzés jegyében lőfegyvereket semmisítettek meg.
Ittas garázdaság, becsületsértés és ártatlan emberek verése – mindezek ellenére sem függesztette fel az EP a mentelmi jogot. A döntés megóvja a Tisza Párt elnökét, a DK képviselőjét és az antifa aktivistát a bírósági eljárásoktól, ami nagy felháborodást okozott.