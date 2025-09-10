Hír TV élő kapcsolása Strasbourg-ból - Közvetítés a bizalmatlansági indítvány bejelentéséről + videó
2025. szeptember 10., szerda 17:20
| Hír TV
Gál Kinga és Jordan Bardella bejelentették a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen ellen, aki szerinte kudarcot vallott a béke, migráció és energiaárak terén. Az EU álszentségét leleplező vita élőben – változásért kiált Európa! Élőben kapcsoljuk Németh Andrea kollégánkat.
Az Európai Bizottság elnökének szerdai beszéde ismét bebizonyította, hogy a brüsszeli politika továbbra is ugyanazokat az elhibázott utakat járja. - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán.
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.