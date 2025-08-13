Keresés

2025. 08. 13. Szerda
Külföld

Hillary Clinton Trumpot bírálta, ezzel az egész konzervatív tábor haragját vonta magára

2025. augusztus 13., szerda 09:27 | Magyar Nemzet
Hillary Clinton Washington DC Egyesült Államok Donald Trump

Hillary Clinton volt külügyminisztert éles bírálatok érték a közösségi médiában, miután kritizálta Donald Trump elnök washingtoni bűnözés elleni fellépését. Az erőszak a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált, amit pedig Clinton kapott az emberektől, azt nem teszi zsebre.

  • Hillary Clinton Trumpot bírálta, ezzel az egész konzervatív tábor haragját vonta magára

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

A bukott Hillary Clinton az X-en kritizálta az amerikai elnök lépéseit. Mint arról a lapunk korábban beszámolt, Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben. Clinton erre reagálva hozzátette: „Az erőszakos bűncselekmények száma Washingtonban harmincéves mélyponton van.”

A bejegyzés azonnali felháborodást váltott ki a konzervatív táborban, köztük a Fehér Házban is, ahol sokan azzal érveltek, hogy a bűnözés a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált.

Amellett, hogy nagy vesztes vagy, még hatalmas hazug is – reagált Abigail Jackson, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára az X-en, egy cikket is mellékelve, amely egy washingtoni rendőrparancsnok felfüggesztéséről szólt, aki állítólag meghamisította a bűnözési statisztikákat.

Miért állnak a demokraták mindig a törvénytisztelő polgárok helyett a gengszterek, az erőszakos bűnözők és az illegális bevándorlók mellé? – tette fel a kérdést egy hozzászóló.

„A demokraták egymás után sorakoznak fel, hogy ellenkezzenek a bűnözés csökkentésével Washingtonban” – írta Clay Travis, az Outkick alapítója az X-en. Ez őrület– tette hozzá.

Fotó: Shutterstock

 

Háború Ukrajnában

