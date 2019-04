Hillary Clinton szerint Trumpot perbe kellett volna fogni

A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legversenyképesebb országa között legyen – mondta Vitályos Eszter fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. A legfrissebb adatok szerint már 1 millió 150 ezren támogatják aláírásukkal Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Magyarországra jutó 21 EP-mandátumból akár 15-öt is megszerezhet a Fidesz-KDNP a májusi választáson - mondta a nagyobbik kormánypárt EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás az Európai Bizottság elmúlt öt éves munkájával kapcsolatban kifejtette: a történelem eddigi leggyengébb testülete volt a Jean-Claude Juncker által vezetett bizottság. A határok védelmét tartják az egyik legfontosabb kérdésnek az emberek - jelentette ki Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Demokratikus Koalíció csalás miatt feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten azt mondta, hogy ebben a kormányzati ciklusban nem lesznek egyéni nyugdíjszámlák. A Fidesz szerint a szocialisták kormányzásuk alatt még az otthonteremtés reményét is elvették a fiataloktól és a magyar családoktól. Az egészségügyi kiadások jelentős emelését szorgalmazta Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője, a párt egészségpolitikusa. Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje azt állítja, hogy a magyar kormány 2014-ben törvénysértő módon kötötte meg a paksi atomerőmű bővítéséről szóló szerződést: a politikus a megállapodás felmondására szólította fel a kabinetet. Nemzeti egység kialakítását szorgalmazta a devizahitel-károsultak segítése érdekében Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője. Letette esküjét Csáki Marianna, a Mi Hazánk Mozgalom által a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tag az Országházban. Lejárt a listák bejelentésére meghatározott határidő az Európai Parlament magyar tagjainak májusi választására: 11 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd május 26-án a szavazólapon. Magyarország vetőmag ágazata évente 180-190 milliárd forint értékű árut állít elő, ennek fele exportra kerül, emellett a piaci bővülés azt mutatja, hogy a vetőmag feldolgozó- és tárolókapacitás bővítésének van jövője - mondta Nagy István agrárminiszter. Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás - jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A nyugalom és a rend az értékteremtés alapja, a rendőrség eredményes munkája nélkül nem tud fejlődni a közösség - hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter Karcagon, ahol felavatta a rendőrkapitányság új épületét. Augusztustól életbe léphet az éjszakai repülés tilalma - jelentette be a főpolgármester a Légi közlekedési és Repülőipari Tanács ülését lezáró sajtótájékoztatón. Tarlós István azt mondta: a tilalom éjféltől hajnali 5-ig lesz érvényben. Levélben gratulált Áder János köztársasági elnök Volodimir Zelenszkijnek, Ukrajna megválasztott elnökének - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. A magyar kormány továbbra is az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén fog munkálkodni és ebben számít a Volodimir Zelenszkijjel való együttműködésre is - írta Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna megválasztott elnökének címzett gratuláló levelében. Kazahsztánba utazott Orbán Viktor. A kormányfő kazah kollégájával és az ázsiai ország elnökével folytat megbeszélést. A miniszterelnök ezután Kínába utazik, a világ legnagyobb gazdasági programjának világtalálkozójára. A nemzetközi közösségnek, benne az Európai Unióval és az ENSZ-szel nem a migráció szervezésével és ösztönzésével kellene foglalkoznia, hanem az otthonaikat elhagyó milliók visszatelepítésével - hangsúlyozta Szijjártó Péter New Yorkban. Az Iszlám Állam jelentkezett a Srí Lanka-i merényletek elkövetőjeként. A terrorszervezet egyelőre semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy ők hajtották volna végre a támadásokat. A Srí Lanka-i templomok és szállodák elleni robbantásos merényletek halottainak száma 359-re emelkedett. Újabb merényletek lehetségesek, miután több szélsőséges továbbra is szökésben van - figyelmeztetett a Srí Lanka-i kormányfő. Bejelentette az ország biztonsági testületeinek az átszervezését Maithripala Sziriszena Srí Lanka-i államfő, miután a hírszerzés kudarcot vallott a merényletsorozat kapcsán. Horogkeresztekkel firkálták össze Magyarország belgrádi nagykövetségének épületét tegnap éjszaka, a diplomáciai képviselet dolgozói a falfirkát már letakarították, és feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. A ciprusi hatóságok 39 embert tartóztattak fel, akik a szigetország északi, török megszállás alatt álló részéről próbáltak meg illegálisan bejutni az Európai Unióba. A fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak elleni küzdelemről szóló határozatot fogadott el az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Az Iszlám Állam terrorszervezet egy észak-kaukázusi titkos sejtének leleplezéséről számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közösségi kapcsolatok osztálya. Spanyolországban vasárnap tartják az előrehozott választásokat, miután a katalán nacionalista pártok leszavazták az idei év költségvetését. Több ezer pedagógus tüntetett magasabb bérekért a lengyel fővárosban az oktatásügyi minisztérium előtt, ez volt a második ilyen akció a 15 napja tartó pedagógussztrájk keretében. Elindította európai parlamenti választási kampányát a Brexit ellen küzdő új brit párt, a Change UK. Londonba látogat június elején Donald Trump: az amerikai elnök állami látogatásra, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként érkezik a brit fővárosba. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő Donald Trump amerikai elnökről elnevezett települést hozna létre a megszállt Golán-fennsíkon, amelyet az amerikai kormányzat nemrégiben Izrael részeként ismert el - jelentette a Fox televízió. Vízre bocsátották a nukleáris hadászati drónok hordozására kialakított atommeghajtású tengeralattjárók első kísérleti darabját az észak-oroszországi Szeverodvinszkben. Peking diplomáciai úton már kifogással élt Washington bejelentése ellen, amely szerint május 2-tól érvényteleníti az iráni olaj felvásárlóival szembeni szankciók felfüggesztését - közölte Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője. A szaúd-arábiai belügyminiszter közlése szerint az országban 37 embert végeztek ki terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette az állami média. Legalább 35 ember, köztük három gyerek vesztette a Dél-afrikai Köztársaság keleti és északkeleti részére zúduló heves esőzésekben az elmúlt napokban. Jóváhagyták az egyiptomi népszavazáson voksolók az elnöki mandátum meghosszabbítását is magában foglaló alkotmánymódosító javaslatokat - közölték választási tisztségviselők. A pakisztáni hatóságok nagyszabású akcióba kezdtek egy bűnszervezet ellen, amely szabotálni próbálta a járványos gyermekbénulás elleni oltókampányt: a gyerekeket betegség szimulálására kértek, illetve tüntetéseket provokáltak. Szén-monoxid-mérgezés miatt 2 ember meghalt, 3 kórházba került Szegeden - közölte a katasztrófavédelem. 32 illegális bevándorlót tartóztattak fel Drávaszabolcs térségében a rendőrök. Távhővezeték-építés miatt változik a forgalmi rend Budapesten a Szent Gellért rakparton, egyes BKK-járatok is terelt útvonalon közlekednek mától. Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméti RC-Fino Kaposvár SE 1-3; Vegyész RC Kazincbarcika - LV Sport Pénzügyőr SE 3:1 Babos Tímea bejutott a legjobb 16 közé az isztambuli salakpályás női tenisztornán. Balázs Attila bejutott a második fordulóba a Hungarian Open budapesti férfi salakpályás tenisztornán. Mind a négy magyar férfi játékos búcsúzott az egyes első fordulójában a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon.