Hidvéghi: Minden tagállam mielőbb kapja meg a nekik járó uniós forrásokat!

A kormánypárti politikus felszólalásában, amelyről videót töltött fel Facebook-oldalára, azt mondta: a cseh elnökség egy olyan pillanatban veszi át az EU vezetését, amikor "évtizedek óta példátlan gazdasági és biztonsági kihívásokkal nézünk szembe". "Ebben a helyzetben végképp nem engedhetjük meg magunknak a megosztottságot, a fölösleges belső vitákat" - hangoztatta Hidvéghi Balázs, aki egyúttal azt várja a cseh elnökségtől, hogy "mutasson józanságot és a valódi problémákra koncentráljon".

Úgy vélte: a tagállamoknak most minden eszközre és forrásra szükségük van, majd azt kérte: a cseh elnökség segítse elő, hogy minden tagállam, Magyarország és Lengyelország is mielőbb hozzájusson a neki járó uniós forrásokhoz. Nemcsak azért, mert a keleti tagállamok az unió történetének legnagyobb menekültválságával néznek szembe, hanem azért is, mert gazdasági recesszióval és pénzügyi válsággal is - fogalmazott.

Hidvéghi Balázs szerint bizakodásra ad okot, hogy a cseh elnökség az ellátásbiztonságra helyezi a hangsúlyt, hiszen - mint rámutatott - az energiaellátás nem ideológiai, hanem fizikai kérdés. "Az európai emberek pedig mosni, mosakodni, fűteni és utazni szeretnének, az unió vezetőinek pedig az európai emberek érdekeit kell képviselniük" - mondta.

