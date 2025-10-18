Hidvéghi Balázs: Brüsszel kimarad a béketeremtésből + videó

Megosztás itt:

Hidvéghi Balázs: "A tegnap este az egy nehéz este lehetett Brüsszelben, és nehéz lehetett mindazoknak is, akik ellendrukkerei vagy ellenfelei a magyar miniszterelnöknek és Magyarországnak. Az ő szemükben ez az óriási siker, amit Magyarország és a miniszterelnök elért ezzel a béketárgyalással, az nyilván nekik egy keserű pirula. De az a helyzet, hogy ez a realitás, beköszöntött most a valóság, tehát az az igazság, hogy a békét el kell érni, a békéhez tenni kell, a békét valahogyan ki kell tárgyalni. Ehhez találkozni kell, ehhez fenn kell tudni tartani a csatornákat. És ezt tette a magyar miniszterelnök, ezt segítette elő, és ahhoz képest, hogy egy kis ország vezetője, mégis világpolitikai jelentőségű az, amit az asztalra letett, és ami a szemünk előtt történik."