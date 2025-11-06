Magyar Péter főnyeremény Brüsszelnek, mivel ugyanaz a céljuk: Magyarországot a háborúba kényszeríteni - erről beszélt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság Órájában. Hidvéghi Balázs kifejtette: a Tisza Párt elnökének nincs is választása, hiszen Brüsszel a markában tartja őt. De az államtitkár azt is kiemelte, hogy Brüsszel a háború árát is velünk fizettetné meg.
Hidvéghi Balázs: Brüsszel a háború árát is velünk fizettetné meg + videó
2025. november 06., csütörtök 12:16 | HírTV