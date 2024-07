Hidegkuti Konstantin: egyik fél sem fog belemenni az egyoldalú tűzszünetbe + videó

Igazából itt a feltétel feltételének a feltétele volt az, hogy először is Ukrajna hagyja el a négy területet és hagyjon fel azzal a négy meglévő állásával. Ukrán szempontból meg kicsit ezt úgy lehetne felvázolni ezt a helyzetet, hogyha Ukrajna most megállna csak idő kérdés lenne az összeomlás – hangsúlyozta a nemzetközi kapcsolatok szakértője.

A tűzszüneti lehetőség minimális, emlékszünk, hogy korábban még Macron dobta be a párizsi olimpia alatt tartsunk tűzszünetet Ukrajnában című ötletet, azt sem fogadták el a felek. Most is 99 százalék, hogy semmilyen tűzszünet nem lesz belátható időn belül ukrán-orosz szempontból

