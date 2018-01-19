2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Hidat építene Nagy-Britannia és Franciaország közé a brit külügyminiszter

Hír TV

2018. január 19., péntek 07:17, frissítve: péntek 08:42

Boris Johnson tervét a francia elnök is támogatja – számolt be a The Times. A legkevesebb 32 kilométer hosszú híd a Csalagút fölött épülhetne meg. Johnson szerint nevetséges, hogy mindössze egy vasútvonal köti össze a két országot, és korábban már egy tenger alatti autópálya ötletét is felvetette, jelezve, hogy bár Nagy-Britannia kilép az EU-ból, Európával nem szakítja meg a kapcsolatot.

Hír TVvissza a címlapra
Nagy-BritanniahídBoris JohnsonCsalagútFranciaország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Ágyhoz láncolva tartotta 13 gyermekét az iskolaigazgató és felesége

2

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”

3

Szánthó Péter

„Nem szólt senki, hogy László, volt lakásod, nincs lakásod”

4

Hír TV

Lázár: Magukat ilyen korán kiküldte Simicska úr?

5

Hír TV

Vona Orbán őszödi beszédét látja a bujkálás mögött

6

Hír TV

Ismét elszólta magát a Nézőpont Intézet elemzője