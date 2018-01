Hidat építene Nagy-Britannia és Franciaország közé a brit külügyminiszter

ORBÁN VIKTOR: A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAG ÚJ HELYZETET TEREMT. A MINISZTERELNÖK SZERINT MINDENKI, ÍGY SOROS GYÖRGY IS ELDÖNTHETI, HOGY ABBAHAGYJA, VAGY FOLYTATJA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZERVEZÉSÉT. FOLYTATHATJÁK TEVÉKENYSÉGÜKET AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK, HA MEGFIZETIK A KIRÓTT ILLETÉKET AZ ÁLLAMNAK - ISMERTE EL A KANCELLÁRIAMINISZTER. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA ÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTTA A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGOT A KORMÁNY. LÁZÁR JÁNOS: FEBRUÁRBAN DÖNTHET A PARLAMENT A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. TASZ: JOGI NONSZENSZ A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG, MERT MAGYARORSZÁGON NINCS OLYAN CIVIL SZERVEZET, AMELY AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST SEGÍTENÉ. CSÜTÖRTÖK ESTÉRE ÖSSZEGYÛLT A "TITOKBAN BEFOGADOTT" 2300 MENEKÜLTRÕL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ALÁÍRÁS. KIKÉRI A TITOKBAN BEFOGADOTT MIGRÁNSOK PONTOS ADATAIT A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATALTÓL A JOBBIK. JÖVÕ CSÜTÖRTÖKÖN ORBÁN VIKTORT IS VÁRJÁK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE, HOGY VÁLASZOLJON A TITOKBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEKKEL ÉS A "SOROS-TERVVEL" KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE. A TESTÜLET DK-S TAGJA A HONVÉDELMI BIZOTTSÁGOT IS ÖSSZEHÍVNÁ AZ AN-2-ES REPÜLÕVEL ILLEGÁLISAN ÉRKEZETT MENEKÜLTEK ÜGYÉBEN. VADAI ÁGNES: HIÁBA KÖLT MILLIÁRDOKAT AZ ORBÁN-KORMÁNY A HATÁRVÉDELEMRE, HA A MAGYAR LÉGTÉR ÁTJÁRÓHÁZKÉNT MÛKÖDIK. LÁZÁR: HA A VIZSGÁLAT LEZÁRUL, A KORMÁNY NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATJA AZ OLAF TIBORCZ ISTVÁN KORÁBBI CÉGÉVEL KAPCSOLATOS JELENTÉSÉT. KIKÉRTE AZ OLAF-JELENTÉST SIÓFOK FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE, MERT TUDOMÁSA SZERINT A VÁROS IS ÉRINTETT AZ ELIOS-ÜGYBEN REGGELI JÁRAT. LENGYEL RÓBERT: HA A JELENTÉS A SIÓFOKI KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN TÖRVÉNYBE ÜTKÖZÕ HIÁNYOSSÁGOT TÁRT FEL, AKKOR BÜNTETÕFELJELENTÉST TESZEK. MEDIÁN: A MAGYAROK KÉTHARMADA SZERINT "NAGYON KORRUPT" A MAGYAR KORMÁNY, ÖTÖDÜK SZERINT MAGYARORSZÁGON MAFFIAÁLLAM MÛKÖDIK. A FELMÉRÉS SZERINT MÉG A FIDESZ SZAVAZÓK FELE IS ELKÉPZELHETÕNEK TARTJA, HOGY EGYES OLIGARCHÁK ORBÁN STRÓMANJAI. 127 MILLIÓ FT-OT KÖLTÖTT EL A KDNP 17 FÕS PARLAMENTI FRAKCIÓJA TAVALY, CSAK A LEKVÁR 1,2 M FT-BA KERÜLT - 168 ÓRA. ÚJABB ÍTÉLET MONDTA KI, HOGY A FELCSÚTI FOCIAKADÉMIÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNIA A TAO-PÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁT. A DK FELJELENTÉST TETT, MERT A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY MÉG A KORÁBBI KÚRIA-DÖNTÉSNEK SEM TETT ELEGET. A DIÁKOK EGY RÉSZE NEM MEGY MA ISKOLÁBA, DÉLUTÁN PEDIG ORSZÁGSZERTE TÜNTETÉST TARTANAK A KÖZÉPISKOLÁSOK A SZÍNVONALASABB OKTATÁSÉRT. A DIÁKSZERVEZÕDÉST A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ÉS PDSZ IS TÁMOGATJA. A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK A BUDAPESTI GETTÓ FELSZÁMOLÁSÁNAK 73. ÉVFORDULÓJÁN A FÕVÁROSBAN. "HAMIS HÍREK"-DÍJAT ADOTT A CNN HÍRTELEVÍZIÓNAK, A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE WASHINGTON POST MUNKATÁRSAINAK DONALD TRUMP. ANNAK ELLENÉRE TALÁLKOZOTT TRUMP VOLT TANÁCSADÓJÁVAL SZIJJÁRTÓ PÉTER WASHINGTONBAN, HOGY A FÉRFIT MAGYARORSZÁGON KÖRÖZIK - 444. AUTÓ HAJTOTT A JÁRÓKELÕK KÖZÉ RIO DE JANEIRO HÍRES STRANDJÁN, EGY NYOLCHÓNAPOS CSECSEMÕ MEGHALT, ÉS LEGKEVESEBB 15 EMBER MEGSÉRÜLT. A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS ARRA UTALÓ NYOM, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA A COPACABANÁN. LEGKEVESEBB NYOLCAN MEGHALTAK A NÉMETORSZÁGBAN PUSZTÍTÓ VIHARBAN. HÁROM EMBER HALT MEG HOLLANDIÁBAN, AHOL AZ ERÕS SZÉLVIHAR FÁKAT TÉPETT KI ÉS TEHERAUTÓKAT SODORT LE AZ ÚTRÓL. KÜLÖNLEGES, GYORSREAGÁLÁSÚ HATÁRVÉDELMI EGYSÉGET HOZ LÉTRE AUSZTRIA, HOGY MEGAKADÁLYOZHASSA EGY, A HÁROM ÉVVEL EZELÕTTIHEZ HASONLÓ MIGRÁNSÁRADAT BEJUTÁSÁT AZ ORSZÁGBA. BRIT-FRANCIA CSÚCS - A KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉS BÕVÍTÉSÉRÕL ÁLLAPODOTT MEG LONDON ÉS PÁRIZS. MACRON: PÁRIZS SEM BÜNTETNI, SEM JUTALMAZNI NEM AKARJA LONDONT A BREXITÉRT. AZ UKRÁN PARLAMENT VÉGLEGESEN JÓVÁHAGYTA A DONYEC-MEDENCE VISSZACSATOLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. MOSZKVA: A DONYEC-MEDENCE REINTEGRÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK ELUTASÍTÁSÁT JELENTI. SZÍRIA LEZÁRTA KIKÖTÕIT A FÖLDKÖZI-TENGEREN TOMBOLÓ VIHAR MIATT. HAJTÓMÛHIBA ÉS ERÕS LÉGÖRVÉNYEK MIATT LESZÁLLÁSRA KÉNYSZERÜLT A MALAYSIA AIRLINES EGYIK JÁRATA AUSZTRÁLIÁBAN, A 224 UTAS EGY SIVATAGI REPÜLÕTERÉN ÉJSZAKÁZOTT. HATODSZOR IS MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A PUCCSKÍSÉRLET UTÁN BEVEZETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT TÖRÖKORSZÁGBAN. 500 DIÁKOT EVAKUÁLTAK, MERT EGY TINÉDZSER BALTÁVAL SEBESÍTETT MEG TÖBBEKET EGY SZIBÉRIAI ISKOLÁBAN, MAJD FELGYÚJTOTT EGY OSZTÁLYTERMET. SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BALESET TÖRTÉNT A 6-OS FÕÚTON, ADONY TÉRSÉGÉBEN, EGY GÉPJÁRMÛ LETÉRT AZ ÚTTESTRÕL, A FORGALMAT AZ AUTÓPÁLYÁRA TERELIK. BRUTÁLISAN ÖSSZEVERTEK EGY 12 ÉVES KISFIÚT AZ EGYIK BUDAPESTI GYERMEKOTTHONBAN. CSATORNAÉPÍTÉS KÖZBEN MEGHALT EGY FÉRFI BÕSÁRKÁNYON, MIUTÁN RÁOMLOTT A MUNKAÁROK. KONYHAKÉSSEL SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZOTT MAGÁNAK EGY FÉRFI SZEGEDEN, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. ÚJRA MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK A BUDAPEST-GYÕR-HEGYESHALOM VONALON, MIUTÁN KORÁBBAN A SZERELVÉNY HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A 471-ES SZÁMÚ FÕÚT DEBRECENI BEVEZETÕ SZAKASZÁN, A BALESETBEN AZ EGYIK JÁRMÛVEZETÕ A HELYSZÍNEN MEGHALT.