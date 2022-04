Hibrid hadviselés állhat a bombariadók mögött

Megosztás itt:

Az összehangoltság egyértelmű, az pedig, hogy nagy látogatottságú objektumokra jelentik be névtelenül a bombariadót, egyértelműsíti, hogy zavarkeltés vagy éppen a közbiztonságba vetett hit megingatása a cél

− nyilatkozta lapunknak Horváth József. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elmondta, az elkövetők azonosítása során két lehetséges opciót vázoltak fel. − Lehetnek például olyanok, akik a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmét így akarnák megtorolni.

Ezeknek az embereknek az elmeállapotát most nem elemezném, maradjunk annyiban, zavaros gondolkodásúak. Ők nem mérik fel, hogy milyen következményei lehetnek egy-egy bombariadó bejelentésének. A büntető törvénykönyv súlyosan bünteti a közveszéllyel való fenyegetést − részletezte.

Közveszéllyel fenyegetés

Aki más előtt olyan, a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt bűncselekményt radioaktív anyaggal fenyegetve követik el.

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a közveszéllyel fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.

– A fenyegetőzők, ha követelést is megfogalmaznak, akkor már terrorcselekményről van szó , ami már lényegesen súlyosabb büntetéseket von maga után − hívta fel a figyelmet Horváth József. A szakember ismertetése alapján az elkövetők egyelőre nem fűztek követelést a bombafenyegetésekhez, és robbanóeszközt sem találtak a tűzszerészek.

– A másik opció – miután közvetlen környezetünkben háború zajlik –, hogy hibrid háborús módszerekkel, mint amilyen a sorozatos bombariadók bejelentése, igyekeznek azokat az államokat büntetni, amelyek nem hajlandók ebben a háborúban tevőlegesen részt venni. Ne felejtsük el, hogy Szerbiában is voltak a napokban bombariadók

− magyarázta. Horváth József szerint azt se hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy „közvetlenül a választások előtt milyen mértékű vehemenciával követelték az ukránok, hogy szállítsunk fegyvert, lőszert, és hogy vegyünk részt a háborúban. − Magyarországon is szép számmal föllelhetőek ennek a követelésnek a támogatói a baloldalon − tette hozzá. A biztonságpolitikai tanácsadó kijelentette: a hibrid háborús támadássorozat egyértelműen a zavarkeltést célozza, nem kölykök által elkövetett diákcsíny, hogy ne kelljen dolgozatot írni. Mint részletezte, a hatóságok ezért is veszik komolyan, „és ki merem jelenteni, csak idő kérdése, hogy azonosítsák az elkövetőket”.

Összehangolt támadás

Mint korábban beszámoltunk róla, a pénteki napon összesen négy nagy forgalmú helyet zártak le bombariadó miatt, ugyanis délelőtt bombafenyegetést érte a Szeged Plázát, a Győr Plázát, a budapesti Corvin Plázát és a Népliget buszpályaudvart is.

A héten sokadszorra riasztották bombafenyegetéshez a rendőröket: csütörtökön a Szépművészeti Múzeumban volt bombariadó, hétfőn kedden pedig több fővárosi és vidéki plázában, valamint a MÁV debreceni igazgatóságánál is. Korábban március végén is volt hasonló bombariadó bevásárlóközpontokban, a rendőrségre akkor több bejelentés is érkezett közveszéllyel fenyegetésről.

Az olcsó gázt kifogásolták

„Bomba van az épületben. Nem élhetek olyan országban, amely a terrorista Putyint szponzorálja, és amelynek az olcsó gáz fontosabb, mint az emberi élet” – hétfőn ezzel az üzenettel bénították meg országszerte a bevásárlóközpontokat és valószínűleg a MÁV debreceni igazgatóságát is – tudta meg a Magyar Hang.

Gmailes e-mail-címről jött az üzenet, délután negyed négy körül. Egy magyar név szerepel az e-mail-címben, de ez biztosan fiktív. A levelet úgy kaptuk meg, hogy a feladó saját magának küldte el a levelet

– mondta el a lapnak egy vidéki pláza névtelenséget kérő munkatársa. Az üzletközpontot valószínűleg titkos másolatként csatolták a címzettek közé. A forrás szerint a rendőrség már ismerhette a feladót és az üzenet szövegét, legalábbis nem érte őket meglepetésként a levél tartalma.

Szerbiát is támadás érte

Hétfőn bombával fenyegettek meg több belgrádi bevásárlóközpontot is. Ebben az esetben a titkosított e-mail-szolgáltatásáról ismert Protonmail svájci mailszolgáltatótól érkezett az üzenet, a szerb rendőrség tűzszerészei azonban egyetlen robbanószerkezetet sem találtak. A közelmúltban több alkalommal is Protonmailről küldtek fenyegetést a belgrádi Nikola Tesla reptérnek, illetve az Air Serbia vállalatnak. A szerb rendőrség értesülései szerint ezek a fenyegetések egy európai ország területéről, illetve Ukrajnából érkeztek.

Borítókép: Bombariadó Debrecenben (Fotó: Czinege Melinda)

Magyar Nemzet