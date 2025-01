Hiába adott ki elfogatóparancsot a Nemzetközi Büntetőbíróság az izraeli kormányfő ellen + videó

Megosztás itt:

Az olasz kormány tagjai már korábban is jelezték, hogy nem értenek egyet a Nemzetközi Büntetőbíróság döntésével. Nem lehet egy szinten említeni az izraeli miniszterelnököt azokkal, akik terrortámadást követtek el, nőket és gyermekeket öltek meg és izraeli férfiakat hurcolt el.

"Antonio Tajani olasz külügyminiszter bejelentette nem fogják el Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ha Itáliában keres menedéket. Az olasz külügyi tárca vezetője azt követően jelentette be a döntést, hogy fegyverszünet lépett életbe Gázában Izrael és a Hamász között. Olaszország kormánya egyébként már novemberben is jelezte nem ért egyet a Nemzetközi Büntetőbíróság azon döntésével, hogy háborús bűnök elkövetése miatt elfogatóparancsot adtak ki az izraeli miniszterelnök ellen. Az olasz kormánypártok szerint nem lehet egy szintre helyezni Izraelt a Hamas terrorszervezettel. Róma tehát bejelentette, biztosítja az izraeli miniszterelnököt, hogy nem adja át őt a Nemzetközi Büntetőbíróságak. Antonio Tajani külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügyi miniszter a Bécsi Egyezményre hivatkozik, miszerint az izraeli miniszterelnök mentességet élvez olaszországi látogatása során. A külügyi vezető, elmondta, hogy Róma készen áll arra is, hogy részt vegyen egy ENSZ irányította békemisszióban Gázában. Tajani hozzáfűzte jövő hétfőn Izraelbe és Palesztinába utazik, hogy bátorítsa a békefolyamatokat. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megelégedését fejezte ki az Izrael és a Hamasz között köttetett fegyverszünet kapcsán. A Palazzo Chigi miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki, melyben tudatja, hogy Olaszország az európai és nemzetközi partnerországokkal közösen készen áll, hogy részt vegyen a Gázai övezet stabilitásának megteremtésében és a térség újjáépítésében."