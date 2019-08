Heves esőzések miatt többen életüket vesztették Délnyugat-Kínában

Sikeresen megtartottak minden augusztus 20-i ünnepi programot a fővárosban - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkársága. Az október 13-ai önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak, ez pedig azt jelenti, hogy nem lesznek „utazó voksok”. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, attól a naptól a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselőjelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Országszerte ünnepségeket, köztük kenyérszentelést, tűzijátékot tartottak, az államalapítás ünnepén, Szent István napja alkalmából. Harminc év után joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk - jelentette ki Áder János köztársasági elnök az augusztus 20-ai tisztavatáson mondott beszédében. A béke és a biztonság megőrzésére Magyarországnak erős honvédségre van szüksége - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Benkő Tibor hozzátette: ehhez jól felszerelt, korszerű, a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközök és jól kiképzett katonák kellenek. Ezer éve változatlan a magyar állam, a magyar emberek törekvése, hogy Magyarország a függetlenségét érzékenyen védő európai, magyar és keresztény állam legyen - jelentette ki Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. Szent István befejezte azt a honfoglalással elkezdődött, százéves folyamatot, amellyel keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot - mondta Potápi Árpád János államtitkár. Szent István napja a hálaadás és a bizalom ünnepe, valamint a kérésé, hogy a isteni gondviselés segítse a nemzetet - mondta Erdő Péter bíboros a Szent István Bazilikában tartott ünnepi szentmisén. Ma is Szent István mércéje szerinti politikusokra van szükség - mondta Stanislaw Gadecki poznani érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke a Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén, a budapesti Szent István-bazilika előtt. Szent István király számunkra elsősorban példakép - közölte Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Létkérdés volt Szent István korában, hogy Magyarország felvegye a kereszténységet - mondta Bácsatyai Dániel, az MTA Történettudományi Intézetének kutatója. Ahhoz, hogy a következő ezer év is magyarokkal, békességben és dicsőségben teljen e tájon, nem szabad felednünk Szent István bölcsességét, miszerint cselekvés előtt kérdezzük meg atyáinkat és gyermekeinket - mondta Szita Károly Kaposvár polgármestere. Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Bíró Gergely kapta a 47. Tokaji Írótábor díját. Jövőre 173 milliárd forinttal több pénzt költ a kormány biztoságra, mint idén- mondta a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd szerint a következő években Közép-Kelet-Európa leütőképesebb és legmodernebb hadseregét hozza létre Magyarország. Az ország valamennyi megyéjében indít képviselő- és polgármesterjelölteket az október 13-ai önkormányzati választáson a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Toroczkai László, a mozgalom elnöke. A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács a románok hátrányos megkülönböztetése miatt elmarasztalta a 99,8 százalékban magyarok által lakott Gyergyócsomafalva polgármesteri hivatalát, amiért csak magyar nyelven adja ki a község közlönyét. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes előrehozott választásokat sürgetett a római parlament felsőházában tartott beszédében. A brit miniszterelnök nem akarja, hogy fizikai határzár létesüljön az Ír-Északír határon az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése után. Boris Johnson levélben kérte az Európai Tanács elnökét, hogy Brüsszel törölje az erről szóló korábbi tartalékmegoldási javaslatot. Kikötött kedden késő este a szicíliai Lampedusa szigetén az Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) hajója, a még rajta maradt 83 migráns pedig partra szállt. Az Európai Bizottság szerint a brit miniszterelnök levele nem vázol fel megvalósítható alternatívákat az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének feltételeire vonatkozóan. Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél. A szíriai kormányerők előrenyomulását követően kivonultak a lázadók és a dzsihadisták a szíriai Idlíb tartomány egyik kulcsfontosságú övezetéből - közölte egy civil szervezet. A török külügyminiszter kijelentette, hogy Törökország nem költözteti el azt a megfigyelőpontot a szíriai Idlíb tartományban, amely az előrenyomuló szíriai kormányerők gyűrűjébe került, miután a lázadók kivonultak Hán Sejkúnból. Az orosz csapatok jelen vannak Idlíb tartományban, Moszkva figyelemmel követi a fejleményeket - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az Egyesült Államok kísérletet hajtott végre közepes hatótávolságú hagyományos rakétával - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A kereskedelmi vita Kínával árthat is az amerikai gazdaságnak, de a viszály hosszú távon előnyöket hoz majd az Egyesült Államoknak - mondta Donald Trump amerikai elnök újságíróknak. Donald Trump lemondta dániai látogatását. A katonai feszültség fokozásával vádolta meg Washingtont Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes reagálva az Egyesült Államok által végrehajtott rakétakísérletre. Reményét fejezte ki Carrie Lam, Hongkong főkormányzója, hogy a békés kormányellenes tüntetések a béke helyreállítására irányuló erőfeszítésnek és a tüntetők tárgyalási szándékának a jele, amely kivezeti a kínai ellenőrzés alatt lévő várost a káoszból. Gumilövedéket, vízágyút és könnygázt is bevetett rendőrség a kelet-törökországi, főként kurdok lakta Van városában a polgármester menesztése miatt tiltakozók ellen. Életfogytiglani börtönre ítélte a yaoundéi katonai bíróság a kameruni angolajkú szakadárok vezetőjét, Julius Ayuk Tabét és kilenc hívét. Lelőtték azt a túszejtőt, aki Rio de Janeiróban egy olyan buszt kerített hatalmába, amelyen utasok is voltak. Saját oroszlánjai marcangoltak szét egy férfit egy vadrezervátumban a Dél-afrikai Köztársaság fővárosa, Pretória közelében. A NASA illetékesei megadták a hivatalos hozzájárulást ahhoz, hogy néhány év múlva űrszondát küldjenek a Jupiter Európé nevű holdjára. Elutasították George Pell ausztrál bíboros fellebbezését a, így a pedofília miatt elítélt főpapnak folytatnia kell hatéves börtönbüntetésének letöltését. Heves esőzések miatt többen életüket vesztették Délnyugat-Kínában. Megváltozott a nagykörúti villamospótlás rendje - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mától megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje. A 16 éves Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel győzött a 400 méter gyorson a budapesti Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokságon. Négy magyar érem született az első lovasíjász utánpótlás-világbajnokságon, amelyet Pomázon rendeztek. Az Újpest elvesztette első mérkőzését a jégkorong Visegrád Kupa 2019/20-as idényében, miután 6:1-re kikapott Gyetván.