Hetven migráns próbált meg egyszerre átjutni Nagy-Britanniába

Szijjártó Péter: a választópolgárok bevándorlás nélküli Európai Uniót akarnak. Szijjártó Péter: az Európai Unió huszonhét tagállama közül a magyar választók adták meg a legnagyobb felhatalmazást, az 53 százalékos eredményhez közeli siker sem született a kontinensen. Az elsüllyedt hajó és az eltűnt áldozatok felkutatása kiemelten fontos feladat - mondta Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője. A Jobbik országos elnöksége Jakab Pétert jelöli a párt országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének – közölte a Jobbik. Puzsér Róbert nem indul a fővárosi ellenzéki előválasztáson, de folytatja kampányát az LMP és a Jobbik által támogatott független főpolgármester-jelölt. FruitVeB: az átlagostól jobb kajszibarack és közepes őszibarack termés várható idén, olcsóbb lehet a termés a tavalyinál. FruitVeB: 10 ezer tonna alá csökkenhet a cseresznyetermés a sok eső miatt. Drágulásra lehet számítani. Az uniós átlag alatt alakul a magyar munkanélküliség. Magyarországon a munkanélküliségi ráta tavaly 3,5 százalék volt, míg az európai uniós átlag 6,8 százalék - mondta Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletvezetője. Az elmúlt tíz évben nem készült annyi bor Európában, mint tavaly, a szakemberek az idén is jelentős mennyiségre számítanak - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A GKI Gazdaságkutató 3,5-ről 4 százalékra emelte idei GDP-prognózisát a kedvező negyedéves adat hatására, ugyanakkor úgy látja, hogy az első negyedévben csúcsára ért a magyar növekedés, az év hátralevő részében lassulás várható. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az év második felében 3 milliárd forinttal bővíti az építőipari kis- és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató, idén megnyitott 6 milliárd forintos keretet - tudatta a tárca. Csaknem 5000 gyerek érkezik határon innen és túli iskolákból - Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából, Kárpátaljáról -, hogy részt vegyen a nemzeti összetartozás napjának programjain. Kedden közös éneklés lesz a Parlament előtti Kossuth téren. A magyarság Szent István királyunk óta részese Európa keresztény építkezésének - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a székelyföldi Csíkzsögödön. Ferenc pápa szerint - amiként a kommunizmus idején az erdélyi görögkatolikus püspökök tették - úgy ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen. Bocsánatot kért egyháza nevében Ferenc pápa amiatt a hátrányos megkülönböztetés miatt, amely a történelem során a roma közösségeket érte, és amely a katolikus egyháztól sem volt idegen. A német Kereszténydemokrata Unió és a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió folytatni kívánja a kormányzást a Német Szociáldemokrata Párttal - közölték a pártszövetség vezetői. Egy lehorgonyzott turistahajónak ütközött egy irányíthatatlanná vált tengerjáró luxushajó Velencében, a kikötői hatóságok szerint legalább négyen könnyebben megsérültek. A Vatikán fogadta be az olaszországi Genova kikötőjébe érkezett 100 fős migránscsoport felét, a többieket pedig további öt európai tagállam között osztják szét, miután Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, hogy Olaszország egyet sem fogad be. Megérkezett Londonba Donald Trump: az amerikai elnök állami látogatáson, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként tölt el három napot a brit fővárosban. Donald Trump amerikai elnök szerint a brit kormány hibát követett el azzal, hogy nem vonta be Nigel Farage-t a Brexit feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokba. Az amerikai védelmi minisztérium arra kérte a Fehér Házat, hogy tartsa távol a politikát a hadseregtől - közölte az AP amerikai hírügynökség. Az Egyesült Államok kész tárgyalni Iránnal, hogy enyhüljön a feszültség, anélkül, hogy előfeltételeket szabna az ország atomprogramját illetően - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Kína nem akar kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal, ugyanakkor nem is riad vissza tőle - közölte hivatalos állásfoglalásában a kínai kormány. Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem - jelentette ki Vej Feng-ho kínai nemzetvédelmi miniszter. Megjelent a nyilvánosság előtt az az észak-koreai tanácsadó, akinek kivégzéséről korábban a dél-koreai sajtó beszámolt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök menesztette Naftali Bennet oktatási és Ajelet Saked igazságügyi minisztert - közölte a ynet. Távozik a francia jobbközép Köztársaságiak elnöki tisztségéből Laurent Wauquiez. Összecsapások voltak muzulmán palesztinok és az izraeli biztonságiak között Jeruzsálem óvárosában Jeruzsálem napján, amelyen Izrael Jeruzsálem keleti felének elfoglalását és a város egyesítését ünnepli - jelentette a katonai rádió. Felborult egy migránsokkal teli gumicsónak Líbia partjainál: 25 utas eltűnt, kettőt pedig már csak holtan tudtak kiemelni a vízből a mentők - közölte a líbiai parti őrség. Indiai hegyi mentők kutatnak az után a 8 hegymászó után, akik a India második legmagasabb hegycsúcsának megmászása közben tűntek el. A dél-koreai mentőcsapat tagjai keresik az elsüllyedt Hableány turistahajó eltűnt utasait a Margit híd közelében. Meghalt Térey János költő, író, drámaíró. Június 15-től indul a balatoni turisztikai szezonhoz igazodó vonatok nyári menetrendje - közölte a MÁV-Start. Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát Letenye felé a holládi csomópontnál. Több mint 84 millió forint értékű csempészcigarettát szállított az a román kisteherautó, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei munkatársai tartóztattak fel a 86-os főúton. Férfi kézilabda BL: Vardar Szkopje - Veszprém 27:24 A magyar férfi röplabda-válogatott 3:1-re kikapott a bosnyákok otthonában az Európa-liga ezüst divíziójának harmadik fordulójában Női kézilabda vb-selejtező: Ausztria - Magyarország 23:41 Farkas Balázs és Chukwu Hannah nyerte a hétvégén véget ért fallabda országos bajnokságot.