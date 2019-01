Hétfő hajnalban adják át a Golden Globe-díjakat

Ez lesz a 76. díjátadó, melyet ezúttal Andy Samberg és Sandra Oh vezet majd. Az Arany Glóbusszal a legjobb filmeket, sorozatokat és színészeket díjazzák. Ebben az évben nincs magyar jelölt. 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje kapta a legjobb idegennyelvű filmnek járó díjat, Szabó István filmjei közül pedig kettő, 1986-ban a Redl ezredes, majd 1989-ben a Hanussen kapott jelölést. Előbbi, csakúgy, mint a Saul fia, Oscar díjat is nyert. Az Oscar előszobájának is tartott Golden Globe-on idén 26 kategóriában osztanak elismerést.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legjobb dráma kategória egyik jelöltje az 1976-os, Barbara Streisand nevéhez köthető Csillag születik című film remake-je, melyben ezúttal Lady Gaga játssza a főszerepet, amiért a legjobb női főszereplő díjra is jelölték.

A színészek nagyszabású partyval készültek a Beverly Hills-i gálára. A szintén díjra jelölt Glenn Close nem aggódik amiatt, hogy a Feleség című filmben nyújtott alakításáért végül elnyeri-e a legjobb női főszereplőnek járó díjat.

„Well I just think of it as one big party, I think of it as great work well done. I don't allow myself or I try not to get emotionally involved if I win or lose because, you know, I've gone through it a lot.”

„Azt gondolom, ez egy nagy party, amelyen mindenki remek munkát végzett. Nem engedem meg magamnak, hogy aggódjak, illetve próbálom nem érzelmi kérdésként kezelni ezt, ha nyerek nyerek, ha veszítek veszítek, annyi mindenen átmentem már.”

A Capernaum libanoni rendezője ennél izgatottabb.

„This is my first time, this is our first time at the Golden Globes, so everything is new, everything is a discovery, everything is exciting. We don't have very high expectations. Obviously the competition is very very fierce and there's a lot of amazing films and we are in an amazing category” – nyilatkozta Nadine Labaki.

Ez az első alkalom, hogy a Golden Globe-on vagyok, minden új, minden fantasztikus és izgalmas. Nincsenek nagy elvárásaink, erős a mezőny, már az is csodálatos dolog, hogy itt lehetünk.

A sztárok idén Matthew Morgan, a The Beverly Hilton Hotel séfje által összeállított több fogásos menüből választhatnak s pazar italkínálat mellett izgulhatnak a rangos díjra jelölt színészek, rendezők és filmes szakemberek.