Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 05. Szerda Imre napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Heten meghaltak Kentucky államban, amikor lezuhant egy teherszállító repülőgép + videó

2025. november 05., szerda 19:10 | Hír TV

A robbanásban 11-en megsérültek. Mivel a gépen 144 ezer liter üzemanyag volt, 2 kilométeres körzetben kijárási tilalmat rendeltek el az oltás idejére.

  • Heten meghaltak Kentucky államban, amikor lezuhant egy teherszállító repülőgép + videó

További híreink

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Csak tudni akarta, mennyi van a számláján, 3 millió forintot bukott

„Undorító, amit a Liverpool-szurkolók csináltak”

Itt a vége: beadta a válókeresetet a híres énekesnő

Oroszország egyre nyíltabban üzen a Nyugatnak, harmadik világháborúval fenyegetnek

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

A 20 éves magyar csatárnak Brazíliában imába foglalták a nevét

Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban

További híreink

Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak
2
„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert
3
Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról
4
Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban + videó
5
Megsérült a magyar válogatott kapusa
6
A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról
7
Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem
8
Szoboszlai, a csapatember
9
Öten meghaltak egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán
10
Kicsit sem vicces - Kivizsgálják a tiszás adatárulást + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!