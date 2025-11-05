Heten meghaltak Kentucky államban, amikor lezuhant egy teherszállító repülőgép + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
„Viktor, remek munkát végeztél, imádjuk Viktort!” – Donald Trump korábbi szavai jelzik a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát. Orbán Viktor csütörtökön népes delegációval Washingtonba utazik, hogy hatodik alkalommal is tárgyaljon az amerikai elnökkel. A tét nem kevesebb, mint a béketeremtés és a stratégiai gazdasági együttműködés.