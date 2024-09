Hetek óta élénk vita folyik Olaszországban az állampolgárság kérdéséről

Vitákat váltott ki a kormány koalíciós felei között, hogy most először a Hajrá Olaszország is hajlik az állampolgárság kiterjesztésére. Antonio Tajani kormányfő helyettes, a párt elnöke szerint az olasz társadalom megérett lépésre. A Hajrá Olaszország az oktatási intézményekben tanulmányokat folytatóknak adna állampolgárságot abban a reményben, hogy ezzel megkönnyítik beilleszkedésüket. A statisztikák szerint 560 ezer bevándorló gyermeke kapná meg az olasz állampolgárságot. Az Olasz Testvérek és a Liga kormánypártok azonban mindenfajta változtatást egyhangúlag elutasítanak.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.