Hét hajóval négyszáz bevándorló érkezett egy nap alatt Lampedusára

3878 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 79 199-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1819 főre emelkedett, 20 078-an meggyógyultak. Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell - emelte ki a közmédiának nyilatkozva az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban. Müller Cecília közölte: nem csak a valamilyen alapbetegségben szenvedők, illetve idősek kerülnek középsúlyos, súlyos állapotba. Vannak fiatalabbak is, akiknek immunrendszere úgy reagál a fertőzésre, hogy sürgős ellátásra, kórházi kezelésre van szükségük. Zárt térben a maszkviseléssel, szabadtéren pedig a védőtávolság betartásával csökkenthető a vírus terjedése - erről beszélt híradónknak a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. Szlávik János úgy fogalmazott: a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, és bár a fertőzöttek java tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget, egy-egy szuperfertőző akár több tíz embert is megbetegíthet. Pozitív lett a COVID-tesztje Hoppál Péter miniszteri biztosnak. A Fidesz országgyűlési képviselője Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. Újra zavartalan a betegek ellátása a Mohácsi Kórházban. Az intenzív és a belgyógyászati osztályt kellett korábban bezárni, mert orvosok, ápolók és betegek is megfertőződtek. Mától újabb 20 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezzel harmadik lépcsőjéhez érkezett a 2018-ban elfogadott ápolói béreket rendező többéves, többütemes béremelési program. Harmadszor hosszabbította meg a belvárosi óvoda zárva tartását Pécsett az oktatási hivatal. Jelenleg 15 fertőzöttet tartanak nyilván, valamennyien az intézmény dolgozói. Ez az összlétszámnak több mint a fele. A mostani válságkezelésben mutatott teljesítmény meghatározza majd a 2022-es országgyűlési választásokat - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szerint a baloldal csak akadályozza a járvány elleni védekezést, a Fidesz-KDNP pedig a nehéz időszakban is bizonyít. Maximálni fogja a kormány az ingatlan vásárlása esetén fizetendő közjegyzői díjakat - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. A hazai és európai keresztényellenességet bírálta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Facebook-posztjában. Sokkoló, brutális és embertelen terrorhullám sújtott le keresztény közösségeinkre Európában. Felfoghatatlan, hogy a kontinensen ma is az életét kell féltenie annak, aki nyíltan felvállalja hitét, meggyőződését - figyelmeztetett Kásler Miklós. A nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021-es költségvetési támogatására hirdetett pályázatot 500 millió forintos keretösszeggel a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága. Soltész Miklós elmondta, az egyes pályázatokon 200 ezertől és másfél millió forintig terjedő forrás nyerhető el a nemzetiségek kereszténységet, a kultúrát és hagyományaikat megőrző tevékenységének támogatására. Egy hét múlva lejár az az aláírásgyűjtési akció, amelyet a nemzeti régiók uniós védelme érdekében indítottak - tájékoztatta a Hír TV-t a kezdeményezés kampányfőnöke. Pesty László azt mondta: a kötelező egymillió aláírás már összejött, de a lakosságarányos küszöböt a szükséges hét országból eddig három országnak - Magyarországnak, Romániának és Szlovákiának - sikerült teljesíteni. „Európa becsapja magát az iszlámmal kapcsolatban” - ezt mondta a Terror Háza igazgatója Bayer show című műsorunkban. Schmidt Mária közölte: míg a nyugati társadalom nem áll ki az értékeiért és identitásáért, a muszlimok sokkal határozottabban képviselik a nézeteiket. Az igazgató szerint franciaországi merényleteket a Nyugat-Európában zajló erőtlen politika okozta. Három gyanúsítottat szabadon engedtek azon hat őrizetbe vett ember közül, akiket azzal gyanúsítottak, hogy közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában három napja késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez. Hét hajóval nagyjából négyszáz bevándorló kötött ki vasárnap az olaszországi Lampedusán, ugyanazon az útvonalon érkezve meg Európába, mint a nizzai merénylő. Az olasz belügyminiszter európai megállapodást sürgetett a terrorizmussal szemben. Világszerte már 46 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 195 ezer, a gyógyultaké pedig 30,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Öt hét alatt megduplázódott Európában az új koronavírus-fertőzöttek száma, vasárnapra a számuk meghaladta a 10 milliót a Reuters brit hírügynökség számításai szerint. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, vasárnapra is csaknem nyolcezer új fertőzöttet azonosítottak, az egy nap alatt elhunytak száma is megint meghaladta a százat, közben Ungváron telítődtek a kórházak a kárpátaljai kormányzó szerint. Az utóbbi 7-10 napban megháromszorozódott a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában. A svájci Genf kanton bejelentette, hogy szükséghelyzetet rendel el, mert rövidesen megtelnek a régió kórházainak intenzív osztályai a Covid-19-ben szenvedőkkel. Spanyolország több városában mintegy hatvan embert vettek őrizetbe vasárnapra virradó éjjel, miután a koronavírus terjedésének megfékezésére bevezetett korlátozó intézkedések ellen tüntetők összetűzésbe kerültek a rendőrökkel. Stockholmban négy napra felfüggesztik az ingyenes otthoni koronavírus-tesztek kiszállítását a rendszer túlterheltsége miatt - közölték a svéd hatóságok. Átalakítja az Egyesült Királyság európai uniós kilépését támogató Brexit Pártot az azt vezető Nigel Farage, az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára. Udvari források szerint Vilmos cambridge-i herceg, a brit trón majdani várományosa is átesett tavasszal az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségen. Megkezdődött az izraeli fejlesztésű koronavírus elleni vakcina klinikai tesztje - jelentette a helyi média. Brüsszel inkább karanténba zárná az összes országot, minthogy Oroszországgal működjön együtt - jelentette ki Oroszország elnöke közösségi oldalán. Vlagyimir Putyin kiemelte: az orosz vakcinák tesztelése befejeződött, azonban ennek nem mindenki örül. Az elnök szerint amint Magyarország bejelentette, hogy vásárolna az orosz koronavírus-elleni vakcinából, az EU vezetői azonnal megtiltották annak a használatát. Az államfő szerint Brüsszelnek csak a profit számít, nem foglalkoznak az emberek életével. Európát kritizálta a koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében elrendelt újabb korlátozások miatt Donald Trump amerikai elnök. Joe Biden demokrata párti elnökjelöl élesen bírálta Donald Trump republikánus elnök híveit, akik zaklatták egy demokrata párti kampánybusz utasait Texasban. Botrányt okozott egy szavazóhelyiségben kiállított akasztófakötél az egyesült államokbeli Missouriban, a helyi választási bizottság munkatársai később letakarták a kötelet - jelentette az NBC televízió. Meglepetésre az európai irányultságú Maia Sandu volt kormányfő nyerte a moldovai elnökválasztás első fordulóját - közölte a helyi választási bizottság a szavazatok 99 százalékának feldolgozottsága alapján. Figyelmeztető lövéseket adtak le és hanggránátokat vetettek be a rendőrök a fehérorosz fővárosban, ahol ismét tízezrek vonultak az utcára, hogy az országot 26 éve vaskézzel irányító Aljakszandr Lukasenko távozását követeljék. Legkevesebb tíz ember halálát követelte és 420 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát a Goni szupertájfun miatt, amely vasárnap csapott le nagy erejű szelekkel a Fülöp-szigetekre. Újabb, 4,9-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot vasárnap kora délután. A rengést egész Dalmáciában és Bosznia-Hercegovinában is érzékelte a lakosság, károkról nem érkezett bejelentés. Több száz liter alkoholos felülettisztítóval fertőtlenítették a győri Apor Vilmos iskolát. A többórás műveletet a Petőfi Sándor Vegyvédelmi Zászlóalj és a pápai Repülőbázis katonái végezték. Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap este az M0-ás autóúton Érd térségében, a balesetben egy 29 éves nő életét vesztette - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. November 2-8-ig forgalomelterelést vezetnek be a Hárosi Duna-híd M1-es autópálya felé vezető oldalán – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Labdarúgó NB I: Újpest FC-MTK Budapest 0:4, Budafoki MTE-Paksi FC 2:3. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíját, ezzel csapata megvédte konstruktőri világbajnoki címét. A koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok következtében felfüggesztették a barcelonai pályázat előkészítését a 2030-as téli olimpiára. Fucsovics Márton szetthátrányból fordítva legyőzte a kanadai Vasek Pospisilt a 4,3 millió euró összdíjazású párizsi keménypályás férfi tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, ezzel feljutott a főtáblára.