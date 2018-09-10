2018. szeptember 10.,
hétfő, Nikolett, Hunor napja

Hét embert sebesített meg az őrjöngő afgán férfi

Hír TV

2018. szeptember 10., hétfő 07:46, frissítve: hétfő 08:06

Késsel és vascsővel támadt a járókelőkre egy afgán férfi Párizsban vasárnap este. A támadásban heten sebesültek meg, négyen súlyosan. A férfit elfogták a rendőrök, a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.

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