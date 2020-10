Helyi idő szerint csütörtök este tartják az utolsó elnökjelölti vitát az USA-ban

A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az állami kitüntetések átadásán. 2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést,ezzel 52 212-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1305-re emelkedett, 15 254-en meggyógyultak. Világszerte, de főleg Európában gyorsul a járvány terjedése - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a második hullámban jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma is, a járvány felfutó szakaszban van. A kormány olyan jogi garanciákat igyekszik megteremteni, hogy ha van vakcina a koronavírus ellen, Magyarország elsők között vásárolhasson belőle - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jelenleg a távolságtartás és a maszkhordás az alapvető védekezési eszköz a koronavírus-fertőzéssel szemben - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Szlávik János szerint hatalmas járványról lehet beszélni, amely nem csendesedik, Magyarországon is emelkedik a fertőzések és halálesetek száma. Automatikusan meghosszabbodik a hitelmoratórium, csak azt kell külön jelezni az érintetteknek, ha mégis tovább fizetnék hitelük törlesztőrészleteit - mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. A kormány úgy döntött, hogy a SZÉP-kártyával kapcsolatban ez évre hozott szabályokat kiterjeszti a jövő évre, a cél, hogy ne álljon le a turizmus Magyarországon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a döntés értelmében a szálláshely alszámlára 400 ezer, a vendéglátás alszámlára 265 ezer, a szabadidő alszámlára pedig 135 ezer forint tölthető fel, ez éves szinten 800 ezer forintot jelent. Amennyiben az erzsébetvárosi önkormányzat internet hozzáférését használta a kriptovaluta bányászásához Borka-Szász Tamás, biztonsági rést nyithatott kiberbűnözők számára - mondta Bajkai István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselő hangsúlyozta: életszerűtlennek tartja, hogy a DK-s képviselő közvetlen kollégái ne tudtak volna Borka-Szász Tamás a számítógépnek az üzemeléséről. A Liget Budapest Projekt eddig átadott elemei már több mint másfél millió látogatót vonzottak - közölte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Az őszi szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családban élő gyerekek az őszi szünetben, az október 26. és 30. közötti munkanapokon - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Meghosszabbított határidővel, november 2-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói tehetséggondozó programjára - közölte az intézmény. Ebben a kormányzati ciklusban 350 milliárd forint infrastruktúrafejlesztés valósul meg a köznevelési intézményekben – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola székhelyintézményének átadóünnepségén. Januártól megkezdődik a Gyurcsány-Bajnai kormányok által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése – közölte Zsigó Róbert családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára. A Magyar falu program célja, hogy a falvakban a városokhoz hasonló életminőségben élhessenek az emberek, ezért a kormány minden olyan szervezetet támogat, amellyel összefogva ez a cél elérhető - hangsúlyozta Gyopáros Alpár kormánybiztos. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett a fenntarthatóság, a zöldgazdaság kiépítése mellett, és arra biztatja a vállalkozásokat, hogy minél többen csatlakozzanak a november utolsó hetében megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Héthez. Elfogadhatatlannak nevezte a Dobrev Klára DK-s európai parlamenti alelnök által az euróövezet 2020-as foglalkoztatási és szociális politikájáról készített jelentést Kósa Ádám fideszes EP-képviselő. A koronavírus-járványról és annak gazdasági következményeiről, valamint más aktuális nemzetközi kérdésekről is tárgyalt telefonon Orbán Viktor miniszterelnök ausztrál kollégájával, Scott Morrisonnal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta Magyarország gdanski főkonzulátusát. Lengyelország és Magyarország a végsőkig el fog menni annak érdekében, hogy egyiküket se zsarolhassák az uniós források felhasználása során - mondta Szijjártó Péter Varsóban, miután tárgyalt Zbigniew Rau lengyel hivatali kollégájával. A külgazdasági és külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy Varsót és Budapestet zsarolással megpróbálják rávenni arra, hogy akár migrációs politikájukat, akár más politikájukat megváltoztassák. A jogállamiság élharcosai nem az európai értékeket védik, hanem politikai megfontolások vezérlik őket - írta Kovács Zoltán államtitkár az európai uniós ügyekkel foglalkozó Euractiv internetes portálon megjelent véleménycikkében. Orbán Viktorral közösen valljuk, hogy a szabadágért küzdő magyar 56-os hősökhöz hasonló bátor népekre van szükség, akik emlékeztetik Európát valódi identitására, csak erre lehet jövőt építeni - mondta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. A világon már 41,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában meghaladta a hétezret az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig a hatezret, miközben az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy az országban hamarosan nem lesz elég egészségügyi alkalmazott a betegek ellátására. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, egy nap alatt csaknem 15 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak - újabb óvintézkedések léptek életbe. Boszniában bezárják a középiskolákat, Montenegróban korlátozzák a vendéglátóhelyek működését, Észak-Macedóniában már kötelezővé tették a maszkviselést szabad téren is. Átlépte a tízezres határt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet adatai szerint. Lombardia tartományban ma estétől, Campania és Lazio tartományban péntektől lép életbe a koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom, amely húszmillió olaszt érint, mások mellett Milánó, Róma és Nápoly városát november közepéig. Spanyolországban átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt mintegy 17 ezer új esetet jegyeztek fel. Nagy-Britanniában egy nap alatt csaknem 27 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A maszkviselés hatékonyságát igazolták japán kutatók a koronavírus terjedésével kapcsolatban. Tanulmányuk szerint az arcmaszkok egyaránt hatékonyak a vírus szétszórásának és belélegzésének visszaszorításában. Oroszország és Irán megpróbált beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba - jelentette be John Ratcliffe, az Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője egy váratlanul összehívott sajtókonferencián. Minden alapot nélkülöznek azok a vádak, amelyek szerint Oroszország beavatkozik az amerikai elnökválasztás folyamatába - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Két évvel meghosszabbította a Vatikánnal kötött, a püspökök kinevezéséről szóló ideiglenes megállapodását Kína - jelentette be Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő. Fuat Oktay török alelnök azt mondta, hogy ha Baku katonát és hadászati támogatást kér Törökországtól az azeri és az örmény erők közt zajló hegyi-karabahi konfliktushoz, Ankara nem habozik teljesíteni. A bakui védelmi minisztérium közölte, hogy a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus során Örményország területéről ballisztikus rakétákat lőttek ki Azerbajdzsánra, de Jerevánban ezt tagadták. Légicsapás ért egy mecsetet az északkelet-afganisztáni Tahár tartományban, 12 gyermek meghalt, többen megsebesültek - közölte a tartományi tanács egyik tagja. Legkevesebb 11 rendőrőrsöt gyújtottak fel a nigériai Lagos szövetségi állam területén az elmúlt két napban kitört zavargások alatt, két rendőrt meggyilkoltak - közölte az állam szóvivője, Muivah Adjobi. Újabb hét embert hallgattak ki a gyanúsítottként a több mint hatmilliárd forintos hűtlen kezelés ügyében - közölte a Fővárosi Főügyészség. Átadták a 3-as metróvonal felújított déli, a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszát. A BKK járatain a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályok miatt december 15-ig elfogadják a 2019/2020-as tanévre már érvényesített diákigazolványokat. A téli időszámítás vasárnap kezdődik, amikor hajnali három órakor az órákat hajnali kettőre állítják vissza, ez néhány belföldi és nemzetközi vonatot érint, de a menetrendet emiatt nem kellett módosítani - hívta fel a figyelmet a Mávinform. A szurkolók elkapkodták a Ferencváros labdarúgócsapatának három hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésére szóló bérleteket, így már csak a kétmeccses, a Juventus és a Barcelona elleni találkozókra érvényes bérletekre lehet pályázni. Várhatóan jövőre is augusztus első hétvégéjén rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat.