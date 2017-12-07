Helyettese váltja a miniszterelnököt

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 TRÜKKÖZIK A KORMÁNY A SZEGÉNYSÉGI MUTATÓKKAL - VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK.
6.40 BEPERLI MAGYARORSZÁGOT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MENEKÜLTKVÓTA SZABOTÁLÁSA MIATT - VENDÉG: VALKI LÁSZLÓ NEMZETKÖZI JOGÁSZ.
7.40 FIATALÍTÁS VAGY EREDMÉNYESSÉG? - VENDÉG: SZÉLESI ZOLTÁN VOLT MEGBÍZOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY, MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT.
8.30 PERONON: LAKATOS BÉLA ÁCSI POLGÁRMESTER, A MOMENTUM KÉPVISELÕJELÖLTJE.
ORBÁN VIKTOR: MA MÁR NAGYON NEHÉZ VÉLEMÉNYEKET ELNYOMNI EGY ORSZÁGBAN, HISZEN MINDANNYIAN ÚJSÁGÍRÓK LETTÜNK, MERT FENT VAGYUNK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN.
KARÁCSONY GERGELY TAGADJA, HOGY AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LENNE, ÉS HOGY TÁRGYALT VOLNA MOLNÁR GYULÁVAL.
A PÁRBESZÉD POLITIKUSA CÁFOLTA A RÓLA MEGJELENT HÍREKET ÉS TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST AKAR, AMINEK SZÍVESEN LENNE A MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE ATV.HU.
EGYÜTT: MINDEN ELLENZÉKI PÁRTNAK AZ A FELELÕSSÉGE, HOGY LEGYEN EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK SZINTJÉN.
KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK, ÉS AZT SEM ZÁRJÁK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJÁK AZ EMBEREKET NYILATKOZTA VONA GÁBOR EGYENESEN CÍMÛ MÛSORONKBAN.
FENYEGETÉS AZ ÁSZ RÉSZÉRÕL, HOGY KÖZÖLTE A JOBBIK ELLEN INDÍTOTT VIZSGÁLATÁNAK TERVEZETÉT, MIELÕTT AZT VÉGLEGESÍTETTÉK VOLNA - MONDTA A SZERVEZET KORÁBBI ALELNÖKE NYIKOS LÁSZLÓ.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
KETTÕS MÉRCÉRÕL BESZÉL ÉS ÚJRA FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A FIDESZ 2014-ES PLAKÁTJAI MIATT.
AZ ÁSZ SZAKSZERÛEN, A TÖRVÉNYEKET BETARTVA JÁRT EL A JOBBIKKAL KAPCSOLATBAN - MONDTA A HÍR TV-NEK DOMOKOS LÁSZLÓ ELNÖK, AKI SZERINT 2010-BEN ÉS 2012-BEN IS MINDEN PÁRTOT ELLENÕRIZTEK.
TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÕ SZERINT AZ ISMERETLEN ELLENZÉKI JELÖLTEK MEGLEPETÉST OKOZHATNAK A FIDESZNEK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSON.
RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA.
NGM: 220 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS NOVEMBERI HIÁNYA, AZ ELSÕ TIZENEGY HAVI DEFICIT 1639 MILLIÁRD FORINTRA EMELKEDETT.
VARGA MIHÁLY: 700 MILLIÁRD FORINTOT LEHET MEGTAKARÍTANI AZ ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁSOKKAL, AZ ÁTÁLLÁSRA NÉGY ÉVE VAN AZ ÁLLAMI ADMINISZTRÁCIÓNAK.
RENDKÍVÜLI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KAP KÉT BUDAPESTI KÓRHÁZ, A 325 MILLIÓ FORINTOT A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE, ILLETVE A SÜRGÕSSÉGI RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTIK.
KÖZEL 900 MILLIÁRD FORINTOT KASZÁLT A FORINT GYENGÜLÉSÉN A NEMZETI BANK 2013 ÉS 2015 KÖZÖTT.
ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ MEGKEZDHETIK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT NÉMETORSZÁGBAN, HA NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNI, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK.
MARTIN SCHULZ: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PÉLDÁJÁT KÖVETVE, HAMAROSAN MAGYARORSZÁG IS JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETI ÁT KÜLKÉPVISELETÉT ÍRJA A TIMES OF ISRAEL.
LEVÉLBEN KÉRI AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG VEZETÕ RABBIJA ORBÁN VIKTORT, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK UTÁN MAGYARORSZÁG IS ISMERJE EL JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT.
HÁROM, HÓNAPOK ÓTA HÚZÓDÓ, MAGYARORSZÁG ELLENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST UTALT BÍRÓSÁG ELÉ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT MONDTA A KÜLÜGYMINISZTER A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL TARTOTT MEGHALLGATÁSON, AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN.
A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG SZISZTEMATIKUS GYENGÍTÉSÉT KIFOGÁSOLTA BRÜSSZELBEN.
PARDAVI MÁRTA, TÁRSELNÖK: A CIVILTÖRVÉNY SZOROSAN KÖVETI AZ OROSZ MODELLT, MEGBÉLYEGZÕ ÉS KÁROS, ALÁÁSSA A KÖLCSÖNÖS BIZALMAT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AGGÓDIK A KÁRPÁTALJAI HELYZET MIATT, EZÉRT ÁLLANDÓ EBESZ-MEGFIGYELÕKET KÜLDENE.
MAGYARORSZÁG ÁLLÁSPONTJA SZERINT KÉT FELTÉTELNEK KELL TELJESÜLNIE AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY KÉRDÉSÉNEK RENDEZÉSÉHEZ - MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER.
LEGALÁBB HÁROM EMBER MEGHALT CSÜTÖRTÖKÖN EGY KÖZÉPISKOLAI LÖVÖLDÖZÉSBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE 8 ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
A RADIKÁLIS ISZLAMISTA HAMÁSZ EGY ÚJ INTIFÁDA INDÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A PALESZTIN NÉPET, HOGY KIFEJEZZE HARAGJÁT A JERUZSÁLEMI DÖNTÉS MIATT.
ÖSSZECSAPÁSOK TÖRTEK KI AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTT A GÁZAI ÖVEZETNÉL, AZ INCIDENSEKBEN LEGKEVESEBB 80-AN SÉRÜLTEK MEG.
A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ÚJABB PALESZTIN INTIFÁDÁT.
SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT VISSZAVONUL A KÉPVISELÕHÁZ KORELNÖKE AMERIKÁBAN.
MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, FEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYMINISZTER VÁLTJA FEL A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON.
TÖBB MINT TÍZEZREN TÜNTETNEK KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉÉRT A BELGA FÕVÁROSBAN, A MENESZTETT ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK 4 TAGJA OKTÓBER VÉGE ÓTA BRÜSSZELBEN TARTÓZKODIK.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ A 25-ÖS FÕÚTON, EGER ÉS KERECSEND KÖZÖTT, AHOL A HÍREK SZERINT A SZEMÉLYAUTÓ VEZETÕJE MEGHALT A BALESETBEN.
TÖBB SZÁZ NÉGYZETMÉTEREN ÉG EGY KÍNAI ÁRUK TÁROLÁSÁRA HASZNÁLT RAKTÁRÉPÜLET A VIII. KERÜLETBEN.
MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN A NÓGRÁD MEGYEI PALOTÁS KÖZSÉGBEN.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT TÖBB EMBER MEGÖLÉSÉÉRT ÉS KIFOSZTÁSÁÉRT A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK EGY 60 ÉVES KISKUNHALASI FÉRFIT.
20 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY KARCAGI NÕT, AKI MEGFOJTOTTA ÚJSZÜLÖTTJÉT; A 40 ÉVES ÁPOLÓNÕ MÁR MÁSODIK GYERMEKÉT ÖLTE MEG ÉS SEMMIFÉLE BÛNTUDATOT NEM TANÚSÍTOTT.
HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY KISTEHERAUTÓ ÚRKÚTON, A MÉG TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNT BALESET HELYSZÍNÉN NINCS ÚTLEZÁRÁS.
MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: HUSZONHÁRMAN SZENVEDTEK FAGYHALÁLT DECEMBER ELEJÉIG, AZ ÁLDOZATOK KÖZÜL NYOLCAN A SZABAD ÉG ALATT HÛLTEK KI.