2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Helyettese váltja a miniszterelnököt

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 21:26, frissítve: csütörtök 21:38

Elfogadta a lengyel miniszterelnök, Beata Szydlo lemondását a lengyel kormánypárt. A politikust Mateusz Morawiecki eddigi kormányfőhelyettes váltja a miniszterelnöki poszton – a döntést a Jog és Igazságosság párt vezetőségi ülését követően jelentették be.

Beata Szydlo leváltásáról hétfő óta keringtek hírek sajtóban, amikor a kormánypárt vezetője, Jaroslaw Kaczynski nyilvánosan felvetette egy új miniszterelnök ötletét.

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LengyelországminiszterelnökBeata SzydloMateusz Morawiecki

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