Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 28. Csütörtök Ágoston napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Hegyimentők: rekordév lehet az idei a szlovéniai hegyekben bekövetkezett halálesetek számában

2025. augusztus 28., csütörtök 14:52 | MTI

Az idei év "rekordot dönthet" a szlovén hegyekben bekövetkezett halálesetek számát tekintve - közölte csütörtökön a Szlovén Hegyimentők Szolgálata (GRZS).

  • Hegyimentők: rekordév lehet az idei a szlovéniai hegyekben bekövetkezett halálesetek számában

A GRZS a tavalyi esztendő első nyolc hónapjában 23, idén viszont már 30 halálesetet regisztrált. A sajtóközleményben arra figyelmeztetnek, hogy a tragikus balesetek jobb felkészüléssel megelőzhetők lennének.

A GRZS adatai szerint a hegyimentők idén 470 balesethez vonultak ki, ami 29-cel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban volt. A balesetet szenvedett túrázók 56 százaléka volt szlovén, 44 százaléka pedig külföldi állampolgár.

Továbbra is a megcsúszás a hegyi balesetek egyik legfőbb oka, amit a fáradtság, az egyensúlyvesztés, az útvonal nehézsége, a figyelmetlenség, a terep járhatatlansága, a nem megfelelő felszerelés, valamint a fizikai és mentális felkészültség hiánya okozhat.

A hegyekbe indulás előtt kulcsfontosságú a felkészülés - hangsúlyozta a szolgálat. Ez azt jelenti, hogy előre ellenőrizni kell az útvonal állapotát és nehézségét, valamint az időjárás-előrejelzést - tették hozzá.

A GRZS azt javasolja, hogy csak azok induljanak a hegyekbe, akik megfelelő felszereléssel, elegendő élelemmel és itallal rendelkeznek, és reálisan fel tudják mérni saját képességeiket. Mindazonáltal hangsúlyozták: fontos, hogy a túrázók megtanulják mobiltelefonjukon elküldeni saját koordinátáikat az Információs Központ számára.

MTI

További híreink

Egy falatnyi édes kihívás: csak az igazi sütirajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!

Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

Oda minden remény, rossz hír jött Schumacherről – Hivatalos

Végzetes csapást mérhet Magyar Péter pártjára a Facebook + videó

Gondoltad volna? Az autód színe elárulja, ki vagy te valójában

Tóth Alex inkább nem fogott kezet: „Nagyon rosszul éreztem magam”

A huszonéves Robin Westmant azonosították a minneapolisi halálos iskolai lövöldözés tetteseként

Nem ezt érdemli: a sztárigazolás miatt szívatják Szoboszlait Liverpoolban

Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat az ügyészség

További híreink

Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat az ügyészség

Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gyászba borult az Egyesült Államok
2
Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja
3
Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra
4
Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!
5
Válogatás nélkül gyilkoltak és rángatták el a nőket, gyerekeket Nigériában
6
Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag
7
Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban
8
Trump kíméletlen csapása Sorosékra: A bűnszervezetként működő globalisták felelősségre vonását követeli
9
Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó
10
Sorosék hazugsággal vádolják az amerikai elnököt + videó

Legfrissebb híreink

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Diplomáciai cunami fenyegeti Ukrajna és az EU kapcsolatát: három évvel az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása után letartóztattak egy ukrán férfit, akit a szabotázsakció kitervelésével gyanúsítanak. A német hatóságok lépése és a Kijevhez vezető szálak azt sugallják, hogy nem spontán akcióról, hanem államilag támogatott terrortámadásról lehet szó, amely az uniós energiaellátást célozta. Meddig tűri a Nyugat, hogy szövetségese a saját érdekei ellen cselekszik, és mikor jön el a felelősségre vonás ideje?

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!