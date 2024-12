Sajtóhírek szerint a politikushoz köthető több címen is házkutatást tartottak a héten. A belga politikus rendszeresen támadta Magyarországot jogállamisági kérdésekben, és kulcsszerepet játszott a hazánknak járó uniós források visszatartásában. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be Strasbourgból.

