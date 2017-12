HALÁSZ JÁNOS: A FIDESZ FRAKCIÓ EGYET ÉRT A KORMÁNNYAL ABBAN, HOGY A KÜLFÖLDI TULAJDONOSOKTÓL MINÉL TÖBB MÉDIUM MAGYAR VÁLLALKOZÓKHOZ KERÜLJÖN. ORBÁN VIKTOR A KORMÁNYKÖZELI ECHO TV-BEN BESZÉLT KORÁBBAN ARRÓL, HOGY A KORMÁNY MÉG NAGYOBB BEFOLYÁST SZERETNE ELÉRNI A MAGYAR MÉDIÁBAN. A NÉPSZAVA ÉRTESÜLÉSEI SZERINT A KORMÁNY EGY ESETLEGES VÁLASZTÁSI GYÕZELEM UTÁN ÁLLAMOSÍTANÁ A TÖMEGKÖZLEKEDÉST. JANUÁRTÓL TOVÁBB, 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ÁFÁJA. VONA GÁBOR AZ OSZTRÁK DIE PRESSE-NEK NYILATKOZVA ARRÓL BESZÉLT, HOGY ORBÁN LELKILEG AKARJA ÕT MEGTÖRNI, ÉS EZÉRT A CSALÁDJÁT IS ZAKLATJÁK. TÖBB MINT 200 TÖRVÉNYT FOGADOTT EL A PARLAMENT IDÉN, EZ 18%-KAL KEVESEBB, MINT 4 ÉVE. AZ ELLENZÉK PARLAMENT ELÉ VITT 132 JAVASLATÁBÓL EGY, A JOBBIK KORRUPCIÓS BÛNCSELEKMÉNYEK ELÉVÜLÉSI IDEJÉT NÖVELÕ INDÍTVÁNYA KAPOTT TÖBBSÉGET. AZ ORSZÁGGYÛLÉS EBBEN AZ ÉVBEN 19 ALKALOMMAL CSÖKKENTETTE ELLENZÉKI KÉPVISELÕK TISZTELETDÍJÁT, AMELYRE A KORÁBBI CIKLUSOKBAN NEM VOLT LEHETÕSÉG. NEM TUDJA BEHAJTANI A NAV A 2014-ES VÁLASZTÁSON INDULT KAMUPÁRTOKON A RÁJUK KISZABOTT MINTEGY 2 MRD FT ÖSSZEGÛ BÍRSÁGOT. AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE SZÉL BERNADETT KÖZÖLTE, HOGY NEM AKARJA KIFIZETNI AZ LMP A 9 MILLIÓ FORINTOS ÁSZ-BÍRSÁGOT MAGYAR NEMZET. KAMPÁNNYAL ÉS SZIGORRAL ELÕZNÉ MEG A KÖZÚTKEZELÕ A HALÁLOS BALESETEKET AZ ÚTÉPÍTÉSEKNÉL. BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT SZORGALMAZTA A NÉMET SZÖVETSÉGI MUNKAÜGYI ÜGYNÖKSÉG VEZETÕJE. EGY SZERDAI FELMÉRÉS SZERINT, MINDEN MÁSODIK NÉMET ÚGY VÉLI, TÁVOZNIA KELL ANGELA MERKELNEK A KANCELLÁRI TISZTSÉGBÕL, AMENNYIBEN ISMÉT MEGVÁLASZTJÁK KORMÁNYFÕNEK. NEM INDULHAT A 2018-AS OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON VLAGYIMIR PUTYIN LEGFÕBB RIVÁLISA. EU: MOSZKVA DÖNTÉSE MIATT KÉTSÉGBE VONHATÓ AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS DEMOKRATIKUS JELLEGE. LEGKEVESEBB 10-EN MEGSÉRÜLTEK EGY SZENTPÉTERVÁRI BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁSBAN. A HATÓSÁGOK SZERINT HÁZILAGOS KÉSZÍTÉSÛ POKOLGÉP OKOZTA A DETONÁCIÓT. TILLERSON ÉS LAVROV TELEFONON EGYEZTETETT ÉSZAK-KOREÁRÓL, SZÍRIÁRÓL ÉS UKRAJNÁRÓL. KIJEV: MEGSÉRTETTÉK A TÛZSZÜNETET A SZAKADÁROK, EGY UKRÁN KATONA MEGHALT. MEGKEZDÕDÖTT A NAGY LÉTSZÁMÚ FOGOLYCSERE KIJEV ÉS A DONYEC-MEDENCEI SZAKADÁROK KÖZÖTT. A HÁGAI FÕÜGYÉSZ SZERINT A NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK TÖBB EMBERT IS ELÍTÉLHETETT VOLNA VECERNJE NOVOSTI. ELSZÁLLÍTOTTA A SZERB RENDÕRSÉG A HORVÁT HATÁR KÖZELÉBÕL AZOKAT A MIGRÁNSOKAT, AKIK A SZABAD ÁTHALADÁSÉRT TÜNTETTEK A SZERB-HORVÁT HATÁRSÁVBAN. SZENT ISTVÁN TANÚSÁGTÉTELÉRÕL BESZÉLT FERENC PÁPA A KERESZTÉNYSÉG ELSÕ VÉRTANÚJÁNAK ÜNNEPÉN, A VATIKÁNI SZENT PÉTER-TÉREN. EGY AMERIKAI AUKCIÓS HÁZNÁL LEHET MAJD LICITÁLNI ADOLF HITLER AUTÓJÁRA, AMELY 1939 ÉS 1941 KÖZÖTT TÖBB NÁCI FELVONULÁSON IS RÉSZT VETT. AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY VIDEÓÜZENETBEN TERRORTÁMADÁS ELKÖVETÉSÉVEL FENYEGETETT MEG TÖBB EURÓPAI ÉS TENGEREN TÚLI ORSZÁGOT. DÉL-KOREAI ORVOSOK SZERINT VALÓSZÍNÛLEG RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS ÉRTE AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMLÉTESÍTMÉNY KÖZELÉBEN ÉLÕKET. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A CSONGRÁD MEGYEI ÜLLÉSEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÁLMÁN ALAJOS KÉMIKUS, AZ MTA RENDES TAGJA. CSONGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: MEGÖLTE FELESÉGÉT EGY SZÉKKUTASI FÉRFI, MAJD ÖNGYILKOSSÁGOT PRÓBÁLT ELKÖVETNI. HOLTTESTET EMELTEK KI A TISZÁBÓL SZOLNOKON A "SZÁZLÁBÚ HÍDNÁL" A HIVATÁSOS TÛZOLTÓK. SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT A KARÁCSONY ELÕTT ELTÛNT TISZAVÁRKONYI FIATAL LEHET AZ ÁLDOZAT. LESODRÓDOTT A 81-ES FÕÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÁSZÁR ÉS MEZÕÖRS KÖZÖTT, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ORFK: ORSZÁGSZERTE 700 HELYEN LEHET SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZT VÁSÁROLNI, ÍGY MINDENKI LEGÁLISAN SZEREZHETI BE AZ ÚJÉVI ÜNNEPLÉS KELLÉKEIT. GYILKOSSÁG GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRT, AKI EGY VITA SORÁN MEGÖLT EGY 21 ÉVES TATABÁNYAI FÉRFIT OROSZLÁNYBAN. ÉLETÉT VESZTETTE A SOFÕRJE ANNAK A SZEMÉLYAUTÓNAK, AMELY EGY TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A KISKÕRÖS ÉS PÁHI KÖZÖTTI ÚTON.