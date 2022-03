Hazatoloncoltak egy guantánamói foglyot Szaúd-Arábiába

Megosztás itt:

"2022. február 4-én Lloyd Austin védelmi miniszter arról tájékoztatta az amerikai kongresszust, hogy Mohammed al-Kahtanit repatriálják Szaúd-Arábiába. Szaúdi partnereinkkel együttműködve megteremtettük a biztonságos hazatelepítés feltételeit" - áll a Pentagon közleményben.

Az amerikai védelmi minisztérium nyilatkozata hangsúlyozta, hogy "az Egyesült Államok nagyra értékeli Szaúd-Arábia és más partnerek hajlandóságát, amellyel támogatják az Egyesült Államok folyamatos erőfeszítéseit, hogy szabályozott és alapos eljárás keretében csökkentsük a fogvatartottak számát, és végül bezárhassuk a guantánamói katonai börtönt".

Mohammed al-Kahtanit azzal vádolták, hogy ő volt az a huszadik repülőgép-eltérítő, akinek részt kellett volna vennie a 2001. szeptember 11-i terrorista támadásokban. Miután 2001 decemberében Afganisztánban elfogták, ő volt az első foglyok egyike, akiket 2002 januárjában a guantánamói katonai börtöntelepre szállítottak.

A guantánamói felülvizsgálati bizottság 2021 júniusában úgy döntött, al-Kahtani fogva tartása "már nem indokolt" az Egyesült Államok biztonságának védelme érdekében - szögezte le a Pentagon sajtóközleménye. A bizottság különösen nagy súllyal vette figyelembe "a fogoly nagyon rossz mentális egészségi állapotát", a "családjától várható támogatást", valamint a Szaúd-Arábiában számára elérhető egészségügyi ellátás "minőségét".

A Mohammed al-Kahtanit ért kínzásokat alaposan dokumentálták: hosszú ideig magánzárkában tartották, alvásmegvonást és a vallásához kapcsolódó megaláztatást is alkalmaztak ellene.

A guantánamói börtöntelepen összesen még 38 fogvatartott van. Közülük 19 esetében döntöttek hazatelepítésről vagy átszállításról, 7 fogoly esetében pedig bizottsági felülvizsgálat várható, míg 10 fogoly esetében egy katonai bíróság ítéletére várnak. Az utóbbi foglyok között van Hálid Sejk Mohamed, a szeptember 11-i támadások kitervelője és irányítója is.

A guantánamói katonai börtön felállítását George W. Bush korábbi amerikai elnök (2001-2009) rendelte el a szeptember 11-i terrortámadások után, hogy ott vallathassák az elfogott feltételezett - a hivatalos megfogalmazás szerint - "ellenséges harcosokat". Működésének csúcspontján a börtönnek mintegy 800 foglya volt.

A kubai szárazföldi területen, amerikai katonai támaszponton fekvő guantánamói börtöntábort - minden korábbi ígéret ellenére - eddig egyik amerikai elnök sem számolta fel. Joe Biden jelenlegi elnök korábban jelezte: be akarja zárni a börtöntábort, ahol több foglyot is megkínoztak, ám nem közölt részleteket ezzel kapcsolatban. A börtöntelep bezárását már Barack Obama elnök is kilátásba helyezte.

Korábban amerikai jogászok többször felvetették, hogy több iraki és afganisztáni fogvatartottat saját szomszédjai jelenthettek fel egyéni bosszúból, és ezt követően fogták el - terrorizmussal gyanúsítva - őket az amerikai hadsereg tagjai.

