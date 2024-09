Hazafiságra neveléssel és mobiltelefon tiltással indult a tanév Olaszországban

A tanév újdonságának számít a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása az oktatásban. Kisérleti jelleggel négy tartomány, Calabria, Lazio, Toszkána és Lombardia tizenöt iskolájában vezetik be. A miniszter kijelentése szerint fel akarják mérni, hogy az MI miként tudja növelni a tanulók teljesítményét, hogyan segíti a speciális igényű tanulókat, valamint a mesterséges intelligencia csökkentheti a tanárok adminisztratív terheit is.

Az újdonságok között szerepel a szakközépiskolák reformja: az eddigi ötéves szakközépiskolák helyett kísérletileg bevezetik a 4 plusz 2 éves oktatást, amely az utolsó két tanévben a munka világában helyezi el a tanulókat. Megmaradnak a tavaly indított, úgynevezett Made in Italy gimnáziumok is, amelyek az olasz gazdaság működésére és termékeire helyezik a hangsúlyt.

