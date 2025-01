Havazással és rekordhideggel indult az év szerte a világban + videó

Megosztás itt:

Lavinát okozott a heves havazás Utah állam hegyeiben. A helyi média arról számolt be, hogy a Little Cottonwood Canyon környékén óránként 12,7 centiméter hó hullott.

Missouri államban sem volt jobb a helyzet, ahol a közlekedési dolgozók azért küzdöttek, hogy a villamosok egyáltalán el tudjanak indulni.

Kansas városában kevesebb szó hullott, de ott pedig a viharos szél tette pokollá az életet. Helyenként akár 65 km/h-val tombolt korlátozva a látási viszonyokat.

De nem csak az Egyesült Államokban indult havazással az új év. Európában is több helyen okozott gondot az időjárás.

A brit meteorológiai hivatal pénteken a második legsúlyosabb, sárga színű figyelmeztetést adta ki.

Az észak-angliai Liverpool John Lennon repülőterének kifutópályáját vasárnap reggel több órára le is kellett zárni.

Hasonló volt a helyzet a a Manchesteri repülőtéren is, ahol a kifutópályák megtisztítása több órát vett igénybe. A légikikötő tájékoztatása szerint az utasoknak azonban továbbra is késésekkel kellett számolniuk az érkező és induló járatok esetében is.

Közben Észak-Kína egyes részein az idei tél leghidegebb hőmérsékletét mérték. A hőmérséklet a mínusz 40 Celsius-fokot ostromolta.