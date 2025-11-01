Határozott álláspont + videó

Megosztás itt:

Alice Weidel: "Ez egy jelzés amit küldeni szeretnének, az ön miniszterelnöke, Orbán Viktor mindig semlegesen viselkedett atekintetben, hogy az európai fekete-fehér egyszínű egyoldalúságot nem vállalta, egyébként nekünk is mindig ez volt álláspontunk, ezért is nagyok a közös metszetek, én azt hiszem, hogy Orbán Viktor tanáccsal szolgál, nem tudom, ezt előre kell bocsátanom, de ez az én erőteljes feltételezésem, hogy Orbán Viktor mindkét oldalnak tanácsot ad atekintetben, hogy hogy is festhet egy békeszerződés, és mivel Orbán Viktor és Magyarország egyik fél előtt sem csapta be az ajtót, úgy ahogy ezt a többi európai ország tette, ezért vannak nyitott tárgyalási csatornái, ahogy ennek lennie kell"