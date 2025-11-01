Keresés

Külföld

Határozott álláspont + videó

2025. november 01., szombat 19:00 | HírTV

Orbán Viktor békepolitikáját Alice Weidel, a német AfD alelnöke méltatta.

  • Határozott álláspont + videó

Alice Weidel: "Ez egy jelzés amit küldeni szeretnének, az ön miniszterelnöke, Orbán Viktor mindig semlegesen viselkedett atekintetben, hogy az európai fekete-fehér egyszínű egyoldalúságot nem vállalta, egyébként nekünk is mindig ez volt álláspontunk, ezért is nagyok a közös metszetek, én azt hiszem, hogy Orbán Viktor tanáccsal szolgál, nem tudom, ezt előre kell bocsátanom, de ez az én erőteljes feltételezésem, hogy Orbán Viktor mindkét oldalnak tanácsot ad atekintetben, hogy hogy is festhet egy békeszerződés, és mivel Orbán Viktor és Magyarország egyik fél előtt sem csapta be az ajtót, úgy ahogy ezt a többi európai ország tette, ezért vannak nyitott tárgyalási csatornái, ahogy ennek lennie kell"

