Hatalmas tömeg vett rész Ferenc pápa Pápua Új-Guineában tartott miséjén

A katolikus egyházfőt hagyományos helyi énekekkel és táncokkal fogadták a hívők, akiknek aránya a hivatalos adatok szerint megközelíti a 25 százalékot az ország teljes lakosságából. Szentbeszédében a pápa kijelentette: látogatásával azt kívánta jelezni, hogy a helyiek bármennyire is távoli vidéken élnek más földrészekről szemlélve, Isten hozzájuk is közel van. Az egyházfő 11 napos, négy országot érintő körúton vesz részt Délkelet-Ázsiában és Óceániában. A pápuai vezetőkkel szombaton találkozva felszólított az országot évtizedek óta sújtó törzsi konfliktusok befejezésére és a természeti erőforrások tisztességes, fenntartható kitermelésére. Ferenc pápa előtt utoljára II. János Pál járt katolikus egyházfőként Pápua Új-Guineában, az ő miséin 1984-ben és 1995-ben szintén több tízezres tömegek vettek részt.

