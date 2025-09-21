Keresés

2025. 09. 21. Vasárnap
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúsztatásra + videó

2025. szeptember 21., vasárnap 19:16 | Origo

Elkezdődött Charlie Kirk temetése, amelyet egy arizonai stadionban tartanak, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Donald Trump amerikai elnök, valamint több magas rangú politikus is beszédet mond Charlie Kirk emlékére.

  • Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúsztatásra + videó

Charlie Kirk, a konzervatív aktivista temetése helyi idő szerint 11:00-kor (közép-európai idő szerint 19:00-kor) veszi kezdetét Arizonában. Az eseménynek egy hatalmas stadion ad otthont, amely már órákkal a hivatalos kezdés előtt megtelt. A szervezők több mint 100 ezer résztvevőre számítanak, így a biztonsági készültséget a Super Bowl szintjére emelték - írja a BBC.

Charlie Kirk temetésén Trump és Vance is beszédet mond

A megemlékezésen felszólal Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök is. Rajtuk kívül beszédet mond Marco Rubio külügyminiszter és Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi minisztere. A stadionban a résztvevők egy Charlie Kirkről és feleségéről készült fotót láthatnak, a közönség soraiban pedig sokan viselnek „Kirk” feliratú piros sapkát, amely a Trump-féle kampánysapkák stílusát idézi.

Az FBI phoenixi irodája ideiglenes repülési tilalmat rendelt el a stadion légterében. Bárki, aki drónnal belép a tiltott zónába, bírságra, eszköze elkobzására vagy akár büntetőeljárásra számíthat.

Élő adásban közvetítik a megemlékezést:

 

Forrás: Origo

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Charlie Kirk/YouTube

Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

 Már az ukrán külügyminiszter is elismerte, hogy Kijev nem áll készen az uniós csatlakozásra. Mire vár Magyar Péter? – álláspontjának megváltoztatására kérte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza vezetését.

