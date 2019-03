Hatalmas pusztítást végzett az Idai-ciklon

Példa nélküli természeti katasztrófának nevezte az Idai ciklon pusztítását a mozambiki környezetvédelmi miniszter. Az ítéletidő halálos áldozatainak száma négyszáz fölé emelkedett az délkelet-afrikai területen, és a helyzet továbbra is kritikus. A vihar mintegy háromezer négyzetkilométernyi területet érint.

„A helyzet továbbra is kritikus, de a mentési folyamatokhoz szükséges körülmények javulnak. A következő hetek legnagyobb kihívása az lesz, hogy egészségügyi központokat állítsunk fel, hogy megelőzzük az olyan betegségek elterjedését, mint a malária, a kolera vagy a vírusos hasmenés, valamint oltásokat is akarunk adni a gyerekeknek”– mondta Celso Correia, Mozambik környezetvédelmi minisztere.

A déli félteke valaha volt legpusztítóbb ciklonja március 14-én érte el Mozambik középső részét, majd Zimbabwe és Malawi felé haladt tovább. A vihar okozta esőzések hatalmas áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak. A segélyszállítmányokat helikopterrel juttatják el az érintett területekre.

„Azt gondolom, jelenleg a legnagyobb kihívást az időjárás jelenti. Ha bármelyik folyó vize túlárad, az hihetetlen nehézségeket fog okozni. Általában kocsival szállítjuk nagy mennyiségben az ellátmányt az érintett területekre, és ott szétosztjuk azt. A nagy mennyiségű víz miatt azonban a legtöbb út járhatatlan, így helikopterrel tudjuk csak megközelíteni a helyszínt”– véli Sebastian Rhodes Stampa, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának koordinátora.

Az Idai ciklon március közepén mintegy 170 kilométer per órás széllökéssel érte el Beira városát. A mozambiki kikötővárosban a nemzetközi vöröskereszt jelentései alapján már kolerás megbetegedést is regisztráltak, a szervezet arra figyelmeztetett, hogy a szennyezett víz miatt kolerajárvány is lehet.