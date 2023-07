Megosztás itt:

A Vermont állam fővárosában, Montpelierben csatornahálózat nem tudta elvezetni a rengeteg esőt, így a település utcáit elborította a víz. A mentőszolgálatok csónakokkal és helikopterekkel evakuálták a helyieket. A hatóságok eddig egy áldozatról tudnak: egy nőt vőlegénye karjaiból sodort el az ár. Az érintett régiókban a következő napokban is heves esőzéseket várnak, Vermontban és New York államban is áradás- és földcsuszamlás veszélye miatt adtak ki riasztást.