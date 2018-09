Hat országban sztrájkolnak a Ryanair dolgozói

„Törölve” – több nyugat-európai reptéren is ez a felirat fogadta a Ryanair utasait, miután az ír fapados légitársaság dolgozói délelőtt 11-kor nagyszabású sztrájkba kezdtek Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Be akartunk csekkolni, már felszálltunk volna a gépre, amikor szóltak, hogy van egy kis probléma. Aztán elmondták nekünk, hogy a járatot törölték, mert elkezdődött a sztrájk. De hát mit tudunk csinálni?” – mesélte egy utas.

Eredetileg 150 járatot töröltek volna, és már értesítették is az érintett utasokat, de időközben a német pilóták szakszervezete is csatlakozott a munkabeszüntetéshez, és az újabb járattörlésekről már nem sikerült időben szólni az utasoknak.

„Őszintén szólva szerintem ez nevetséges. És ha ezt bejelentik, akkor talán előbb kéne törölni a járatokat, és nem hagyni, hogy az emberek felszálljanak a géphez tartó buszra, hagyni, hogy leszálljanak, aztán azt mondani: bocsánat, törölve. Tegnap még tudtunk volna módosítani a terveinket, ma már nem. Ez így sz*r” – panaszolta egy másik utas.

A kontinens legnagyobb fapados légitársaságának végül 250 pénteki járatot kellett törölnie, ez mintegy 40 ezer utast érint. A pilóták a rossz munkakörülményekre hivatkozva csatlakoztak a sztrájkhoz.

„A pilótákat nagyon bosszantja, ahogy a cég kezeli őket. Már hónapok óta követelik a munkakörülmények javítását. Elfogadhatatlan, hogy egy Rajna-vidéki pilótát egyik napról a másikra áthelyeznek Berlinbe, és elvárják tőle, hogy az egész háztartását átköltöztesse” – mondta Ingolf Schumacher, a pilóták szakszervezetének képviselője.

A dolgozókat a rossz munkakörülmények mellett az dühítette fel, hogy az ír légitársaság a külföldi dolgozóit is az Írországban érvényes törvények alapján alkalmazza, és nem tartja tiszteletben a hazájuk vonatkozó jogszabályait – így mindannyiukra az ír törvények, szerződési feltételek és adószabályok vonatkoznak.

„Azt akarjuk, hogy a Ryanair tartsa magát a törvényekhez. Nemcsak a belga szakszervezetek, az Európai Bizottság is azt mondja, hogy a Ryanair nem tartja be a törvényeket. És most arra kérjük a Ryanairt, hogy alkalmazza a helyi munkaügyi törvényeket a külföldi alkalmazottaknál. Most csak az ír törvények érvényesek ránk. Mi Belgiumban vagyunk, itt dolgozunk, és belga törvényeket akarunk” – mondta Hans Elsen, belga szakszervezeti vezető.

A Ryanair vezetése indokolatlannak nevezte a sztrájkot, korábban pedig a rivális légitársaságokat gyanúsították meg azzal, hogy ők bujtották fel a dolgozókat a munkabeszüntetésre.