Nem húzott váratlant a kormányzópárt

2018. AUGUSZTUS 19., VASÁRNAP ERDÕ PÉTER: SZENT ISTVÁN A KERESZTÉNYSÉGET HELYEZTE A MAGYAR KULTÚRA KÖZÉPPONTJÁBA. AZ LMP ARRA KÉRI A FÕVÁROST, HOGY TÁMOGASSA A MÛANYAG ZACSKÓK LECSERÉLÉSÉT. CSAKNEM 400 HELYEN JELENTETTEK BE TÛZIJÁTÉKOT AZ ORSZÁGBAN AUGUSZTUS 20-ÁRA. BAKONDI: AZ ÉRINTETT SZERVEK FELKÉSZÜLTEK AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSÁRA. 10 ÉVE NEM VOLT ILYEN MAGAS A PARLAGFÛ KONCENTRÁCIÓJA A LEVEGÕBEN. A HÉTVÉGÉRE AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉN MÁSODFOKÚ RIASZTÁS LESZ ÉRVÉNYBEN. A KÖVETKEZÕ HÉTEN TOVÁBB APADHAT A DUNA VÍZSZINTJE, PEDIG EGY HAJÓZÁSI SZAKEMBER MÁS MOST TRAGIKUSNAK NEVEZTE A HELYZETET. AZ AKADOZÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTEN IS ÉREZHETÕ KÁROKAT OKOZHAT. NÕTT A BALATONI SZÁLLODÁK KIHASZNÁLTSÁGA EBBEN AZ ÉVBEN A JÓ IDÕ ÉS AZ AUGUSZTUS 20-AI HOSSZÚ HÉTVÉGE MIATT. 80 ÉVES KORÁBAN MEGHALT KOFI ANNAN GHÁNAI DIPLOMATA, AZ ENSZ 1997 ÉS 2006 KÖZÖTT REGNÁLÓ FÕTITKÁRA. ELBÚCSÚZTATTÁK A GENOVAI HÍDOMLÁS ÁLDOZATAINAK EGY RÉSZÉT, AZOKAT AZ ELHUNYTAKAT, AKIKNEK CSALÁDTAGJAI ELFOGADTÁK AZ ÁLLAMI TEMETÉST. TÖBB CSALÁD A KORMÁNYT IS FELELÕSNEK TARTJA A MORANDI-HÍD BEOMLÁSA MIATT. AZ AUTÓSZTRÁDA-TÁRSASÁG FÉLMILLIÁRD EURÓ KÁRTÉRÍTÉST HELYEZETT KILÁTÁSBA GENOVA VÁROSA ÉS AZ ÁLDOZATOK CSALÁDTAGJAI SZÁMÁRA. NYOLC ÉV UTÁN GÖRÖGORSZÁG MEGSZABADUL A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI GYÁMSÁG ALÓL: AUGUSZTUS 20-ÁN JÁR LE A HARMADIK PÉNZÜGYI MENTÕCSOMAG HATÁLYA. HÁROM HALOTTJA ÉS 18 SÉRÜLTJE VAN EGY LENGYELORSZÁGI BUSZBALESETNEK, AHOL EGY UKRÁN CSOPORT UTAZOTT. KREML: HARMADIK FÉL FENYEGETÉSEINEK FÉNYÉBEN TÁRGYAL MAJD A KÖZÖS PROJEKTEKRÕL PUTYIN ÉS MERKEL. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. TÖRÖKORSZÁG VÁLASZOLNI FOG AZ ESETLEGES ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA. TILTAKOZIK IRÁN, MERT A TBILISZI REPTÉREN LEVETETTÉK AZ IRÁNI NÕK FEJKENDÕJÉT. TAGADJA AZ AL-KAIDA, HOGY TITKOS MEGÁLLAPODÁSOKAT KÖTNE A SZAÚDI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓVAL. TÖBB LATIN-AMERIKAI ORSZÁG IS HATÁR-SZIGORÍTÁST JELENTETT BE A VENEZUELAI MENEKÜLTEKKEL SZEMBEN. 85. ÉLETÉVÉBEN ELHUNYT KELEMEN ENDRE ÚJSÁGÍRÓ, TÉVÉS SZERKESZTÕ, MÛSORVEZETÕ. REKORD ALACSONY VÍZÁLLÁS IS LEHET JÖVÕ HÉTEN A DUNÁN. MEZÕKÖVESDNÉL KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT, EGYIKÜK FEL IS BORULT A VÁSÁROSNAMÉNY FELÉ VEZETÕ OLDALON.