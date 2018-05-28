2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Használt az ország megbénítása, engedett az elnök

Hír TV

2018. május 28., hétfő 07:51

Engedett a tüntetőknek és csökkenti a dízel árát a brazil elnök. Michel Temer bejelentette: az új, alacsonyabb ár 60 napig lesz érvényben, ezután havonta kiigazítják. A teherautó-sofőrök csaknem egy hete sztrájkolnak a 2016 óta duplájára nőtt dízelárak ellen. A legfontosabb utak lezárásával megbénították Brazíliát, az államfő nemrég már a hadsereg bevetésével fenyegetőzött.

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