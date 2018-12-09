2018. december 9.,
vasárnap, Natália napja

Hasogdzsi-ügy: Szaúd-Arábia nem adja ki a gyanúsítottakat

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2018. december 9., vasárnap 22:11, frissítve: vasárnap 22:34

Nem adja ki a Hasogdzsi-gyilkosság gyanúsítottjait Szaúd-Arábia. Az isztambuli főügyész két korábbi szaúdi tisztviselő ellen adott ki elfogató parancsot, akik a vád szerint közrejátszottak az újságíró meggyilkolásában. Az Öböl-menti államok csúcstalálkozóján a szaúdi külügyminiszter kijelentette, Szaúd-Arábia nem adja ki állampolgárait.

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