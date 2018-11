Hasogdzsi-ügy: a szaúdi ügyészség halálbüntetést kér öt vádlottra

2018. NOVEMBER 15., CSÜTÖRTÖK GULYÁS GERGELY: A SOK TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNY MIATT A KORMÁNY HIVATALOSAN IS KÉRDÉSEKKEL FORDUL AZ EU-HOZ ÉS AZ ENSZ-HEZ A MIGRÁNSKÁRTYÁK ÜGYÉBEN KORMÁNYINFÓ. A STABILITÁS A LEGFONTOSABB DOLOG A VILÁG MAGYARSÁGÁNAK MONDTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS ÜLÉSÉN. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA A MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJÁRA EMLÉKEZÉSSEL KEZDI MUNKÁJÁT, MAJD KILENC ELÕTERJESZTÉS ÁLTALÁNOS VITÁJÁT BONYOLÍTJA LE. A JOBBIK A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉSBEN IS KEZDEMÉNYEZI, HOGY A 2020-AT A TRIANONI BÉKESZERZÕDÉS SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL NYILVÁNÍTSÁK TRIANON-EMLÉKÉVVÉ. MACEDÓN KEZDEMÉNYEZÉSRE TELEFONON EGYEZTETTET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER NIKOLA DIMITROV MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTERREL. SZIJJÁRTÓ: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK MENEKÜLTSTÁTUSZ IRÁNTI KÉRELME NEM POLITIKAI, HANEM JOGI KÉRDÉS. AZ LMP HÉTPÁRTI EGYEZTETÉST KEZDEMÉNYEZ EGY SZÉLESKÖRÛ POLITIKAI KONSZENZUS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A MIGRÁCIÓS KRÍZISSEL KAPCSOLATBAN. HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL MEGÉPÜLT, 100 EMBERNEK MUNKÁT ADÓ CSOMAGOLÓANYAG-ÜZEMET ADOTT ÁT HATVANBAN VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. A POSTA MEGKEZDTE A NYUGDÍJPRÉMIUMOK KÉZBESÍTÉSÉT A 2,5 MILLIÓ NYUGDÍJASNAK - JELENTETTE BE RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. HAMAROSAN MINDEN SZÉP-KÁRTYA BIRTOKOS MEGKAPJA SZERZÕDÉSÉT A KÁRTYAKIBOCSÁTÓTÓL. ITM: A KORMÁNY TÖBB NAPERÕMÛ LÉTESÍTÉSÉT VÁRJA AZ ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZERTÕL. A HARMADIK NEGYEDÉVBEN 4,8%-KAL EMELKEDETT A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYE AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST - KSH JELENTÉS. EDDIG 340 EZER TONNA TISZTÍTOTT RÉPA KERÜLT BE A KAPOSVÁRON ÜZEMELÕ EGYETLEN MAGYARORSZÁGI CUKORGYÁRBA. 7 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕHÖZ INTÉZETT LEVÉLBEN KÖSZÖNTÖTTE A LENGYELEKET FÜGGETLENSÉGÜK VISSZASZERZÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN. THERESA MAY: "VAGY EZ A MEGÁLLAPODÁSTERVEZET LESZ, VAGY NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS, ESETLEG BREXIT SEM" MONDTA A BRIT ALSÓHÁZBAN. NAGY-BRITANNIA MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETE SZERINT TOVÁBBRA IS STABIL A SZIGETORSZÁGBAN DOLGOZÓ MAGYAROK HELYZETE. LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL DOMINIC RAAB BRIT BREXIT-ÜGYI MINISZTER, MERT NEM TUDJA "JÓ LELKIISMERETTEL" TÁMOGATNI A KORMÁNY TERVEZETÉT. AZ ANGOL FONT ZUHANÁSBA VÁLTOTT MIUTÁN DOMINIC RAAB BREXIT-ÜGYI MINISZTER BEJELENTETTE A LEMONDÁSÁT. LEMONDOTT ESTHER MCVEY MUNKA- ÉS NYUGDÍJÜGYI MINISZTER IS, SZINTÉN A SZÁMÁRA ELFOGADHATATLAN BREXIT FELTÉTELEK MIATT. RENDKÍVÜLI CSÚCSÉRTEKEZLETET TARTANAK NOVEMBER 25-ÉN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL - JELENTETTE BE DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE. EP: AZ EU-BÓL SZÁRMAZÓ FEGYVEREK SÚLYOSBÍTJÁK A JEMENI KONFLIKTUST, EZÉRT AZ UNIÓS FEGYVEREXPORT SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSE SZÜKSÉGES. KÉT ISMERETLEN TÁMADÓ KÉT MOLOTOV-KOKTÉLT DOBOTT A KIJEVI SZENT ANDRÁS-TEMPLOM AJTAJÁRA. A SZAÚD-ARÁBIA VEZETTE ARAB KOALÍCIÓ ELRENDELTE A JEMENI HODEIDA KIKÖTÕVÁROS ELLENI TÁMADÁSOK LEÁLLÍTÁSÁT. BELGIUM IS KILÉPHET AZ ENSZ MIGRÁCIÓS PAKTUMÁBÓL - ÍRJA A LE SOIR NAPILAP. MENESZTETTÉK A FEHÉR HÁZBÓL MIRA RICARDELT, A NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ HELYETTESÉT AZUTÁN, HOGY MELANIA TRUMP SZORGALMAZTA ELBOCSÁTÁSÁT. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZNEK MÁR 58 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, A HATÓSÁGOK TOVÁBBI 200 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. A SZAÚDI ÜGYÉSZSÉG HALÁLBÜNTETÉST KÉRT ÖT VÁDLOTTRA A MEGGYILKOLT DZSAMÁL HASOGDZSI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ HALÁLA MIATTI PERBEN. ÉLES VITÁT VÁLTOTT KI A BUKARESTI PARLAMENTBEN ROMÁNIA UNIÓS ELMARASZTALÁSA. FELLÁZADTAK A RABOK ÉS TÚSZUL EJTETTÉK EGY DÉL-PERUI BÖRTÖN NÉGY ALKALMAZOTTJÁT, EGY EMBER MEGHALT EGY MÁSIK MEGSEBESÜLT. MOTORVONATNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI SARRÓD KÖZELÉBEN, EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGSÉRÜLT. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL EGY AUTÓ MEZÕCSÁT KÖZELÉBEN, 3307-ES ÚTON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, EGYIKÜKÉRT MENTÕHELIKPOTER ÉRKEZETT. SZOMBATTÓL HÉTVÉGENKÉNT CITY-TROLI NEVÛ ÚJ TROLIBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK A FÕVÁROSI FÕVÁM TÉR ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT. BIVALYOK TÁMADTAK MEG KÉT EMBERT A BORSOD-ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI MÁLYINKÁN SZERDÁN, A SÉRÜLTEKET MENTÕHELIKOPTERREL KELLETT KÓRHÁZBA VINNI. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÚT MENTI ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TIVADAR ÉS GULÁCS KÖZÖTTI ÚTON.