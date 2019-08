Háromszázmillió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wizz Air

Józsefvárosban is marakodik az ellenzék - értesült a Magyar Nemzet. A magát civilnek nevező Pikó András mellett a Baloldal nevű formáció jelöltje, Körmendi Gábor Attila volt szocialista politikus is ringbe száll a polgármesteri székért. Szexuális zaklatás és kényszerítés miatt nyomozás folyik Donáth László egykori szocialista képviselő ellen, aki egy fővárosi szeretetotthonban lelkészként több alkalmazottat is zaklathatott – számolt be róla a TV2. Ujhelyi István szerint a DK korrekt választ adott arra, hogy Dobrev Klára egy korrupt portugál asszisztenst dolgoztat Brüsszelben - a szocialista politikus szerint nem szokatlan az, hogy más országból származó asszisztenst alkalmaznak a képviselők. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint önmagáért beszél és sportdiplomáciai siker, hogy a nyári játékokat megelőző évben Magyarország több olimpiai kvalifikációs világbajnokságot is rendezhet. Alapvető elvárás, hogy szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működjenek a hazai kórházak, ezért rendet kell tenni a gazdálkodásukban - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. A gazdasági növekedés az első negyedévben elérte csúcspontját és a második negyedévben megindult a GDP növekedési ütemének lassulása - erre következtetnek elemzők a júniusi ipari termelésről kiadott első becslésből. Közel 30 százalékkal nőtt a kínálat az albérletek piacán a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után - derült ki az ingatlan.com legfrissebb körképéből. Két hónap alatt 340 millió forintnyi pályázatot nyújtottak be az előadóművészeti tao helyébe lépett közvetlen támogatási rendszerben a történelem dicső pillanatainak bemutatására - közölte Rétvári Bence, az EMMI államtitkára. Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-től a Magyar Posta elektronikus kézbesítési rendszere, amelynek a kifejlesztésére a társaság 2,4 milliárd forint uniós támogatás mellett 1,9 milliárd saját forrást fordított. Tavaly 7,1 évnyi bruttó átlagkereset kellett egy új, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához Magyarországon – írta a Deloitte európai lakóingatlan-piaci tanulmányában. Párizs volt a legdrágább európai város, ahol négyzetméterenként átlagosan 12 910 euróért lehetett lakást venni - Budapesten tavaly 1853 euró volt átlagosan egy négyzetméter lakás ára. A migrációs intézkedések szigorításával Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter mostanra két és félszeresére növelte a 2018-as választásokon mért népszerűségét - mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő. Mintegy 40 illegális bevándorló ért partot Szicília szigetén. A migránsok egy motoros hajóval érkeztek Afrika irányából az olasz szigetre. A hatóságok nagy erőkkel keresik a bevándorlókat. Másodszor sem adott kikötési engedélyt Valletta annak a civil hajónak, amely Máltán szeretne dokkolni több mint 120 migránssal a fedélzetén. Ciprus ötezer menedékkérő átvételére kérte a többi európai uniós tagállamot amiatt, hogy az országba egyre nagyobb számban érkeznek illegális bevándorlók. Egy 14 éves iraki migráns akart megerőszakolni egy 13 éves kislányt egy müncheni uszodában - számolt be az esetről a Bild. A támadót később letartóztatták. Arra kérik a nem muszlim iskolás lányokat az angliai Lincolnshire megyében, hogy egy napra viseljenek hidzsábot - értesült a V4 nemzetközi hírügynökség. Támadásnak minősítette a dán rendőrség a koppenhágai adóhivatalnál kedd este történt robbanást, és nyomozást rendelt el. Büntetőeljárás indul Belgiumban Salah Abdeslam ellen a 2015-ös párizsi és a 2016-os brüsszeli terrortámadások miatt. A görög parlament megszavazta Kiriákosz Micotákisz konzervatív miniszterelnök törvénytervezetét, amely szerint bizottságot hoznak létre a minisztériumok felügyeletére. A Donyec-medencei feszültség csökkentése érdekében elsősorban arra van szükség, hogy az ukrán hadsereg beszüntesse a lakott települések lövetését, ami áldozatokat szed a békés lakosság körében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A rakétakísérlet figyelmeztetés volt az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, hogy hagyjanak fel közös hadgyakorlataikkal a Koreai-félszigeten és térségében - jelentette ki Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát autójában az afgán főváros, Kabul egyik rendőrségi épületének bejáratánál – 14 halott, 145 sebesült. Pakisztán alacsonyabb szintre helyezi diplomáciai kapcsolatait Indiával, miután Újdelhi úgy döntött, visszavonja Kasmír különleges alkotmányos státusát - jelentette be a pakisztáni nemzetbiztonsági bizottság. A dél-jemeni Áden városában összecsaptak az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok a nemzetközileg elismert jemeni kormányhoz hű erőkkel az elnöki palota közelében. Közös műveleti központ létrehozásáról állapodott meg Törökország és az Egyesült Államok az Észak-Szíriába tervezett biztonsági övezet kialakításával és igazgatásával kapcsolatban. Kína katonai agressziója és zsákmányszerző gazdasági stratégiája sérti a nemzetközi szabályokon alapuló rendet - jelentette ki Tokióban Mark Esper amerikai védelmi miniszter. A brit Munkáspárt egyik magas rangú politikusa szerint kormányra kerülésük esetén nem akadályoznák meg a Skócia függetlenségéről tartandó újabb népszavazást. Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Almazbek Atambajev volt kirgiz államfőt - közölte az exelnök stábja. A görög hatóságok holtan találtak meg egy két napja eltűnt brit asztrofizikusnőt Ikaría szigetén. Több mint 725 millió forint értékű aranyérméket raboltak fegyveresek az egyik mexikói állami érmekibocsájtótól Mexikóvárosban. Lepedőjével felakasztotta magát zárkájában az a drogcsempész, aki 3 nappal korábban nőnek öltözve próbált megszökni egy brazil börtönből. A férfit kábítószer-kereskedelem miatt 73 év börtönbüntetésre ítélték, és egy másik ügy miatt további 25 évet kapott. Legkevesebb 13-an vesztették életüket a Kína keleti részét sújtó áradásokban. Egy 12 éves, Németországban eltűntként keresett fiúra találtak rá rendőrök a Keleti pályaudvaron - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismétlődő jogsértések miatt 300 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala első fokon a Wizz Air légitársaságra. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak két olasz, két lengyel és egy orosz férfit, aki Mogyoródon, a Hungaroringre kitelepült boltokból ruhákat lopott - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak egy ukrán férfit embercsempészet, társát, egy tádzsik férfit pedig okirat-hamisítás miatt – közölte a Fővárosi Főügyészség. Autóval ütközött és meghalt egy motoros Pilisvörösváron - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar csapat 49 arany-, 28 ezüst- és 23 bronzérmet szerzett a budapesti központú 15. Maccabi Európa Játékokon, és ezzel a 42 résztvevő ország között a második legeredményesebb lett. Nyolc futam után a még olimpiai kvótát érő 15. helyen áll a Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor páros a vitorlázó 470-es világbajnokságon.