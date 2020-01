Háromszázezer euróra bírságolták egy NGO-hajó kapitányát az olasz hatóságok

Feljelentést tettek az MSZP titkos pénzeinek ügyében. Költségvetési csalás gyanúja ­miatt az ügyészséghez fordult Tényi István, miután Szanyi Tibor titkos pénzügyi megállapodással vádolta a szocialista párt vezetését. Hazudott Vágó István, amikor fotókat is közzétéve azt állította a facebook bejegyzésében, hogy rozsdás orosz metrókocsikat látott az Örs vezér téri BKV járműjavítójában - írja az Origo. A portál a Blikkre hivatkozva az állítja: Vágó nem is járt abban a műhelyben, ahol az M3-as vonalon futó szerelvényeket javítják, azokat ugyanis a Kőér utcai telepen szervizelik. A Jobbikkal való választási szövetség politikai értelemben lenullázta a Magyar Szocialista Pártot - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Szanyi Tibor, a szocialisták volt alelnöke, európai parlamenti képviselője. Európában ritkaságszámba megy a házasságkötések számának növekedése, Magyarország példa lehet arra, hogy a negatív demográfiai trendek megfordíthatók - nyilatkozta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kijelentette: a családvédelmi akcióterv a 2019-es év egyik legnagyobb hozadéka volt. Olyan lehetőségek nyíltak meg a magyar fiatalok előtt, amelyre nemcsak Magyarországon, de nemzetközileg is ritkaság. Bő tíz év alatt több mint kétszeresére nő az ápolók bére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Rétvári Bence közölte: csak idén 34 százalékos emelést hajtanak végre, ami akár több tízezer forint pluszt is jelenthet az egészségügyben dolgozóknak. Már 18 milliárd forint értékben váltottak be rezsiutalványt a nyugdíjasok, ez a tavaly december 20-áig kézbesített 7,5 millió utalvány csaknem 80 százaléka - közölte a Magyar Posta Zrt. Nem üres szavakra, hanem cselekvésre van szükség a klímavédelemben, a klímaváltozás tény, amelyhez alkalmazkodni kell, a környezet védelme „mindannyiunk érdeke, és felelőssége” - jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Idén is folytatódik a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram, amelyekben 34 műemlék újul meg, több mint 60 milliárd forint uniós és hazai támogatással - közölte a Miniszterelnökség. Az ellenzék mesterterve az, hogy még 2020-ban újabb, az általuk kitalált hazugságokra alapozott eljárás induljon Magyarország ellen a 7-es cikkely szerint – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Deutsch Tamás. A kormánypártok európai parlamenti delegációjának vezetője szerint a legfontosabb kihívás, amely Európa előtt áll, idén is a bevándorlás. Intézkedéseket kellett tenni a határok védelmében - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint az év eleje óta 1250 tiltott határátlépési kísérlet történt, ilyen magas számot januárban még nem regisztráltak. Elsüllyedt egy migránsokat szállító csónak Északnyugat-Görögországban, a jón-tengeri Paxosz szigetnél. A balesetben legkevesebb 12 ember meghalt - közölte a görög parti őrség. Háromszázezer eurós bírságot szabtak ki az olasz hatóságok a Lifeline NGO-hajójának kapitányára, aki tavaly szeptemberben - 104 migránssal a hajó fedélzetén - megsértette a civil hajókra vonatkozó hatósági tilalmat, és olasz területre lépett. Tízezrek tüntettek a dél-olaszországi Foggiában a maffia ellen. Az Északi Áramlat-2 gázvezeték építését be kell fejezni, azzal Németország és más európai országok is nyerni fognak - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Támogatásáról biztosította a líbiai rendezésről német kezdeményezésre Berlinben tartandó nemzetközi konferenciát Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárral a Kremlben folytatott megbeszélése után a két vezető közös sajtóértekezleten. A legélesebb kérdések megvitatását javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárnak, amikor fogadta őt a Kremlben. Az orosz legénység professzionalizmusa akadályozta meg egy orosz és egy amerikai hadihajó összeütközését az Arab-tengeren - közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültség ne éleződjön tovább, hiszen az súlyos hatással járna Európa biztonságára - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Irán lőtte le, de nem szándékosan Teherán közelében szerda hajnalban az ukrán utasszállító gépet - jelentette be az iráni állami tévé a hadsereg közleményét idézve. Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú vezetője teljes felelősséget vállalt az ukrán utasszállító repülőgép lelövéséért. Mindenféle gondatlanság, hanyagság, mulasztás felszámolására szólította fel az ország fegyveres erőit Irán vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah, miután az iráni hadsereg elismerte, tévedésből lelőtt egy ukrán utasszállító Washington elutasítja Irak kérését a csapatkivonásról szóló tárgyalásokra - közölte az amerikai külügyminisztérium. Két amerikai katona meghalt, két társuk pedig megsebesült, amikor a járművük mellett út mentén elhelyezett pokolgép robbant a dél-afganisztáni Kandahár tartományban. Texas a továbbiakban nem akar újonnan érkező menekülteket letelepíteni - közölte Greg Abbott texasi kormányzó Mike Pompeo külügyminiszternek elküldött levelében. Észak-Korea figyelmeztetett, hogy nem kezdi újra a tárgyalásokat atomprogramjáról az Egyesült Államokkal, ha Washington nem „egyezik bele teljesen" a követeléseibe. Megkezdődött a szavazás a tajvani elnökválasztáson. Tűz ütött ki az északnyugat-horvátországi Andrasevec településen található Zöld Oázis idősotthonban, a tűzoltók eddig hat holtestet találtak - közölte a horvát sajtó. Egy nő meghalt, amikor két autó frontálisan egymásba rohant az 1119-es úton, Tatabánya és Tarján között - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy ember életét vesztette lakástűzben Debrecenben, a körülményeket a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja - közölte Plásztán-Kopcsa Kamilla, a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője. A Magyar Honvédség a rendőrséggel együttműködve hétfőtől folyamatos járőrözést hajt végre a Tiszán a vízi forgalom ellenőrzése és az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozása érdekében - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását a szálló por légszennyezettségi szintje miatt. Két magyar érmes helyezést hozott a törökök olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózójának tiszteletére kiírt 48. Yasar Dogu-emlékverseny első napja Isztambulban. Női kézilabda EHF Kupa: DVSC Schaeffler-DHK Baník Most (cseh) 36:29