Front Robert C. Castellel: Nő az atomháború esélye? + videó

Az orosz–ukrán háború fejleményeiről, az iráni robbantásokról és J. D. Vance amerikai alelnök megjegyzéseiről is szó esett a Magyar Nemzet Front Robert C. Castellel podcastjében, ahol Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a világ aktualitásait.