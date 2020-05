Harmincezer fölé emelkedett a halottak száma Olaszországban

Az élet újraindításának további lépései legkorábban a jövő hét végén következhetnek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő szerint az oktatási rendszer és a pedagógusok jól vizsgáztak az érettségik során, de jelenleg nem indokolt az iskolák újranyitása. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar iparnak elő kell tudni állítani a védekezéshez szükséges eszközöket. 3178-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős krónikus beteg, ezzel 392 főre emelkedett az elhunytak száma, 865-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1921 fő. Az aktív fertőzöttek 62%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 54%-a budapesti vagy Pest megyei. 1132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. A Pesti úti idősotthonban 41 főre nőtt az elhunytak száma. Negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Óvatosságra intve, az egészségügyi szabályok betartását kérve jelentősen enyhítik a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat a hétvégén a vidéki települések. Pest megyére és Budapestre továbbra is érvényesek a kijárási korlátozások. Ismét védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban, illetve az idősotthonokban és a szociális intézményekben dolgozók - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A korszerű hazai oltóanyaggyártás létrehozásának elősegítéséről írt alá együttműködési megállapodást Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Müller Cecília országos tisztifőorvos és Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. A megállapodás célja, hogy Magyarország a jövőben minél több védőoltást maga állítson elő, és csökkenjen a külföldről behozott vakcinák aránya. Minden fennakadás, probléma, vagy botrány nélkül tudták sikeresen megszervezni az érettségi vizsgákat a koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Az elmúlt két napon 6 millió 300 ezer maszk, 25 ezer izolációs köpeny, valamint 120 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a koronavírus az emberi egészség mellett a munkahelyeket is veszélybe sodorja - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az elmúlt időszakban mintegy 40 ezer koronavírus-tesztet végeztek az Országos Mentőszolgálat munkatársai - mondta Csató Gábor, a szervezet főigazgatója. Hadjárat indult a jobboldali vezetésű kerületek ellen -írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a főpolgármester kulcsembere hónapok óta azon dolgozik, hogy a kormánypárti vezetésű kerületekben a saját fennhatóságuk alatt álló hajléktalanszállókat létesítsenek. Az Isztambuli Egyezmény szembe megy azzal az alaptörvényi szabállyal, hogy Magyarország a férfiaknak és a nőknek biztosítja az alapvető jogokat - mondta Szánthó Miklós a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta: a magyar alaptörvénybe nem fér bele a gender-ideológia. Eddig az adósok mintegy 40 százaléka vállalta, hogy a válság idején is törleszt, a többieknél viszont akár kétezermilliárd forintot is hagyhat idén a márciusban bevezetett hitelmoratórium - mondta Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese. Továbbra is elkötelezett az Agrárminisztérium az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában, ennek érdekében május 11-én folytatódik a 3 hektár alatti területű állami földek értékesítése - közölte Nagy István agrárminiszter. Huszonegy tonna egészségügyi, higiéniai, babaápolási és háztartási terméket tartalmazó adomány érkezett a Magyar Vöröskeresztnek a Papp László Budapest Sportarénába - közölte a szervezet. A koronavírus járvány miatti rendkívüli helyzet idején végzett önkéntes hallgatói tevékenység támogatására ösztöndíjat hozott létre az ELTE Hallgatói Önkormányzat. Az idén is lesz Székely Fesztivál, a koronavírus-járvány miatt azonban a virtuális térben nyitja meg a kapuit - közölte Varga Mihály a Facebook-oldalán. Az interneten összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés támogatására. Az RMDSZ azt ígéri, továbbra is a nemzeti régiókért elindított polgári kezdeményezés sikerén fog dolgozni. Az Erdélyi Magyar Szövetség szerint az aláírásgyűjtés új magyar egységet hozott létre. A magyar kormány ellen a koronavírus-járvány legyőzésére adott válaszai miatt intézett támadások egy erős és egységes Európa elleni támadást jelentenek - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az Euractiv című brüsszeli hírportálon. Az Európai Bizottság arra kérte a schengeni övezet tagállamait, illetve a schengeni társult államokat, hogy június 15-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozást. Világszerte 3 847 047-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 269 584, a gyógyultaké pedig 1 285 946 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt 504 új fertőzéses esetet azonosítottak, a betegek száma elérte a 14 195-öt. Spanyolországban egy nap alatt 1095-tel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, eddig csaknem 223 ezer embernél mutatta ki a vírus jelenlétét, a betegség következtében 26 299-en haltak meg. Olaszországban egy nap alatt 243-mal emelkedett a új koronavírus halálos áldozatainak száma, összesen 30 201-en vesztették életüket a járvány következtében. Nagy-Britanniában eddig több mint 211 ezer koronavírus-fertőzést azonosítottak, a járvány halálos áldozatok száma 31 241. Belgiumban a fertőzések száma elérte az 52 ezret, és több mint 8500-an hunytak el eddig a vírus okozta betegségben. Hollandiában 43 ezerre nőtt a fertőzöttek száma, a vírus okozta betegségben elhunytak száma 5359-re emelkedett. Oroszországban az elmúlt nap alatt 10 699-cel 187 859-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, ami a napi növekmény nagysága tekintetében a második helyet jelenti a világon az Egyesült Államok mögött. Az Egyesült Államokban eddig 1 millió 290 ezer fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma meghaladta a 75 ezret. Az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatti bírálatok ellenére is kész bizonyos ügyekben együttműködni az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Visszavonulásra szólította fel Joe Bident, a demokraták várható elnökjelöltjét Tara Reade, az őt szexuális zaklatással vádoló nő. Kína a járvány végeztével támogatna egy Egészségügyi Világszervezet vezette vizsgálatot a vírus megjelenésének feltárására - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a második világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából Luhanszk megyébe, az ukrán-orosz határ mentén fekvő Milove településre utazott, hogy megemlékezzen a háború áldozatairól. Üdvözölte egymást Európa és a világ fasizmus alól történt felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár. Terrortámadásra készülő dzsihadistát vett őrizetbe Barcelonában a spanyol csendőrség. Újabb komphajót irányítanak a szicíliai Palermo kikötőjébe, hogy ezen helyezzék vesztegzár alá az érkező migránsokat. Németországban elfogtak egy magyar férfit, aki társaival több száz millió forintnyi ékszert és készpénzt rabolt el Budapesten. Elfogtak a rendőrök egy nőt, aki közösségi oldalán egészségügyi intézmények bezárásáról írt valótlan tényeket tartalmazó szöveget a koronavírus-járvánnyal összefüggésben - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki fegyverrel kirabolt egy üllői üzletet testvére segítségével - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A hétvégén már nyitva lesz a Margitsziget és az Óbudai-sziget - jelentette be Budapest főpolgármestere. A 3-as metróvonal középső szakaszán két hónapja tartanak a rekonstrukciós munkálatok az Arany János utca és Ferenciek tere metróállomásokon, azonban már a belváros több pontján is elkezdődtek az előkészületek a folytatáshoz - közölte a BKV. A miskolci fővonal Rákos és Pécel, továbbá Gödöllő és Hatvan közötti szakaszán június 19-ig folytatják a pályafelújítást, ezért a késő esti és reggeli hatvani elővárosi személyvonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hétfőtől ismét az első ajtón kell felszállni a Volánbusz Pest megyét és Budapestet nem érintő járataira, és bizonyos feltételekkel jegyet, bérletet is lehet vásárolni a buszvezetőktől. A bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata szerződést hosszabbított válogatott kapusával, Dibusz Dénessel. A Magyar Labdarúgó Szövetség Barczi Róbertet nevezte ki új sportigazgatónak, míg a női szakág vezetésével Kiss Lászlót bízta meg. Május utolsó hétvégéjén már lehet országos bajnoki versenyt rendezni Magyarországon autósportban - döntött a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség.